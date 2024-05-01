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联合国秘书长敦促以色列和哈马斯达成停火协议

2024年05月01日06:07 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月30日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯4月30日举行记者见面会，敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就人道主义停火等达成协议。

　　古特雷斯说，他一直呼吁在加沙地带实现人道主义停火、立即无条件释放被扣押人员、大规模增加人道援助。但遗憾的是，这些至今没有实现。现在谈判再次开始，他强烈鼓励以色列政府和哈马斯领导层达成相关协议。古特雷斯警告说，如果达不成协议，加沙冲突将加速恶化。

　　古特雷斯强调，应避免以色列对加沙地带南部城市拉法的进攻。对拉法的军事进攻将是无法忍受的局势升级，数以千计的平民将遭到杀戮，数十万民众将被迫逃亡。对拉法的进攻将对加沙地带的巴勒斯坦人造成毁灭性打击，对约旦河西岸以及更广大地区产生严重影响。他说，安理会所有成员以及其他一些国家政府均明确反对以色列进攻拉法，对以色列有影响力的国家应尽其所能阻止以军对拉法的进攻。

　　古特雷斯对加沙地带发现乱葬坑表示震惊。他说，现在迫切需要允许具有专业法医技能的国际调查人员立即前往现场，以确认数百名巴勒斯坦人死亡的真相。死者的亲属有权知道真相，世界有权对违反国际法的行为追责。

　　古特雷斯还重申了联合国对“两国方案”的支持。

　　以色列政府官员29日向新华社记者证实，以方30日将派代表团前往埃及，参加同巴勒斯坦方面停火的谈判。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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