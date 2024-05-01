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塞尔维亚总统武契奇：习近平主席此访将为塞尔维亚发展带来新希望

2024年05月01日00:09 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德4月30日电（记者郑明达 石中玉）塞尔维亚总统武契奇4月30日表示，习近平主席即将进行的国事访问，不仅是塞尔维亚外交上的大事，同时也是一件值得塞全国人民欢天喜地的大事，相信此访将为塞尔维亚发展带来新的希望。

“我非常期待习近平主席来访。”武契奇当天会见在贝尔格莱德访问的新华通讯社社长傅华时说，中国是塞尔维亚的“铁杆朋友”，塞尔维亚与中国的交往是完全坦诚开放的。中国人民的援助，塞尔维亚永远不会忘记。相信习近平主席届时一定会感受到塞尔维亚人民的热情与友好。

武契奇高度赞赏河钢斯梅代雷沃钢厂对塞经济发展的助力，新冠疫情期间中国在医药卫生领域对塞的援助，以及中方在国际多边场合对塞的支持。他强调，塞尔维亚坚定支持中国在维护自身核心利益和重大关切上的立场。在台湾问题上，塞尔维亚坚定支持一个中国原则，坚定支持中国维护自身主权和领土完整。

在谈到媒体交流时，武契奇高度赞赏新华社同南斯拉夫通讯社等塞媒体的合作，表示这样的交流能让塞尔维亚媒体学习中国同行的经验，也能让塞人民更好了解中国，促进两国互相学习、借鉴经验。

傅华说，在习近平主席和总统先生的战略引领下，中塞关系历经国际风云变幻而蓬勃发展，树立了中国同欧洲国家友好关系的典范。期待此次两国元首的会晤，能够为中塞交流合作擘画新的蓝图，推动中塞“铁杆友谊”在新时代焕发出新的光彩。

傅华表示，新华社愿与塞尔维亚同行一道，继续深化交流合作，共同讲好中塞友谊故事，通过高质量、多维度的新闻报道和智库研究，全景式、立体化展现新时代中塞关系的光明前景，坚定当好中塞友谊使者，为两国深化各领域合作营造良好舆论氛围，更好造福两国人民。

(责编：袁勃、闫嘉琪)

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