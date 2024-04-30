新华社北京4月30日电 4月30日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同阿根廷外长蒙迪诺会谈后共同会见记者。

王毅表示，外长女士2008年时，曾被推选为北京奥运会火炬手，为奥运成功留下了阿根廷的足迹。中阿两国人民的友好火炬也要代代传递，希望并相信外长女士会举起两国人民的友谊火炬，为共同开辟中阿关系的光明未来作出新的贡献。

王毅说，刚才我们举行了深入会谈，达成的最重要共识是：无论国内国际形势发生什么变化，双方推进友好的方向不应改变，深化合作的努力需要加强。因为这是两国人民的共同期待，符合两国根本长远利益。

王毅指出，中阿虽相距遥远，但建交半个多世纪以来，两国关系实现了从合作伙伴、战略伙伴到全面战略伙伴的跨越式发展。中国从不干涉别国内政，我们尊重阿根廷人民自己的选择，祝愿阿根廷改革取得成功。相信阿根廷人民一定能克服困难，探索出一条符合自身国情的成功发展道路。

王毅表示，展望未来，中阿要坚持走相互支持、合作共赢的道路。

首先要夯实相互信任。今年是中阿建立全面战略伙伴关系十周年。我们要不断丰富其内涵，注重中阿关系的全面性、战略性和稳定性。在台湾问题、马岛问题等涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持，为两国推进各领域务实合作筑牢根基。

二是要深化互利合作。中阿都处于重要发展阶段，致力于实现人民对美好生活的向往。两国经济结构高度互补，互为重要发展机遇。要继续相互尊重、平等相待，遵循市场规律，争取互利双赢，持续推进高质量共建“一带一路”，加强发展战略对接，共享发展红利，为两国人民带来实实在在的福祉。

三是要坚持独立自主。中阿合作符合双方利益，是平等伙伴之间的互帮互助，既不针对第三方，也不应受第三方干扰。我们要秉持独立自主的外交政策，排除外界干扰和杂音，支持彼此加快发展振兴。

四是要坚持团结协作。继续在联合国、二十国集团、世贸组织等多边框架下开展更深入交流，推进中拉整体合作，以实际行动推进“全球南方”团结合作。

王毅说，过去三天，玻利维亚、秘鲁、阿根廷三国外长接续访华，中国同拉美和加勒比国家的战略沟通得到了进一步加强。中拉同为重要的新兴经济体，都是国际多边体系的坚定维护者、世界和平繁荣的积极建设者。面对百年变局，我们承担着共同的历史责任，将发挥更大的历史作用。中方愿同拉方密切沟通，通力合作，践行真正的多边主义，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

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