新华社北京4月30日电（记者成欣、冯歆然）就中国野生动物保护协会日前发布了拟赴美国圣迭戈动物园大熊猫个体情况一事，外交部发言人林剑30日在例行记者会上应询介绍了中美新一轮大熊猫保护合作相关情况。

林剑表示，据了解，根据今年2月中美签署的大熊猫国际保护合作研究协议，中国大熊猫保护研究中心的大熊猫“云川”和“鑫宝”已被选定赴美国圣迭戈动物园。中美双方专家已开展多次实地评估交流，将按照大熊猫国际保护合作要求和技术标准，积极做好筹备工作，全力保障旅美大熊猫的健康安全。

“美国圣迭戈动物园是美国首家与中国开展大熊猫合作研究的机构。”林剑说，合作期间，双方在大熊猫野外保护、饲养繁育、疫病防控、疾病救治等方面共同开展研究，联合攻克了系列技术难题，共成功繁育6胎6仔，对提升大熊猫保护总体水平、促进两国民心相通、增进民间友好发挥了积极作用。

林剑说，本次合作将重点聚焦大熊猫重大疾病防治、大熊猫栖息地和野外种群保护，助力中国大熊猫国家公园建设。“相信随着中美大熊猫保护合作研究项目的深入开展，将进一步提高濒危物种和生物多样性保护领域的合作与研究能力，为濒危物种保护和促进中美两国人民友谊作出积极贡献。”

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