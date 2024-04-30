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外交部：敦促美方停止打压中国新能源产业发展

2024年04月30日19:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月30日电（记者成欣、刘杨）外交部发言人林剑30日表示，中方敦促美方停止炒作“中国产能过剩论”的虚假叙事，停止用不公平、非市场手段打压中国新能源产业发展。

　　林剑在例行记者会上就有关问题答问时说，美方炒作所谓“中国产能过剩”，看似谈经济问题，实则荒腔走板。各国都会生产并出口本国具有比较优势的产品，这是国际贸易的本质。如果生产超出本国所需就被称为产能过剩，要求压减产能，国与国之间还拿什么来开展贸易？

　　他表示，中国电动汽车出口占产量12%就被说成产能过剩，那么德国80%、日本50%、美国25%的汽车产量用于出口，难道不是更严重的产能过剩？更何况，根据国际能源署的测算，要实现碳中和目标，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4.5倍。当前产能远不能满足市场实实在在的需求，又何谈过剩？

　　林剑说，美方明知违背经济学常识和产业发展事实，也要给中国扣上“产能过剩”的帽子，充分说明美方所谓“产能过剩”并非市场定义下的结论，而是人为制造的虚假叙事和泛政治化的认知操弄，目的在于遏制中国高质量发展，剥夺中国正当发展的权利。真正“过剩”的不是中国的产能，而是美国缺乏自信的焦虑和针对中国形形色色的抹黑。

　　林剑表示，正如习近平主席所指出，中方乐见一个自信开放、繁荣发展的美国，希望美方也能积极正面看待中国的发展。

　　“我们敦促美方将不寻求遏制中国经济发展，无意阻止中国科技进步的表态落到实处，停止炒作‘中国产能过剩论’的虚假叙事，停止用不公平、非市场手段打压中国新能源产业发展，停止破坏全球绿色转型发展的共同努力。”他说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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