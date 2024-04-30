新华社巴黎4月30日电 专访｜坚持“中法精神”，不断充实中法全面战略伙伴关系的内涵——访中国驻法国大使卢沙野

新华社记者严明 唐霁 孙鑫晶

中国驻法国大使卢沙野日前在巴黎接受新华社记者专访时表示，今年是中法建交60周年，中法关系之所以能够长期走在中国与西方国家关系前列，并在当前纷繁复杂的国际形势下逆势而上，日益显现出战略性、成熟性与稳定性，靠的就是对“中法精神”的坚守和践行。

卢沙野说，今年1月庆祝中法建交60周年之际，中法两国元首发表视频致辞并互致贺电。习近平主席强调，中法关系的独特历史塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”。坚持“中法精神”，双边关系就不会偏离友好合作的主航道，就能够长期保持平稳健康发展。

卢沙野指出，法国是欧盟核心大国，中法关系是中欧关系的重要一环和强大引擎。近年来，中法双方各有关部门依托战略对话、高级别经济财金对话和高级别人文交流三大机制，将两国元首达成的重要共识落实落地，不断充实中法全面战略伙伴关系的内涵。去年，双方围绕两国关系及乌克兰危机、巴以冲突、气候变化等国际热点问题和多边议题密切沟通，政治互信不断巩固。双方同意进一步深化务实合作，巩固中法经贸关系的良好发展态势。双方还一致认为应以中法建交60周年和中法文化旅游年为契机，推动两国人文交流释放更大活力。在三大机制推动下，中法关系驶入新的“快车道”。

卢沙野介绍说，今年以来，中法两国举办了一系列各具特色的建交60周年庆祝活动，几个瞬间尤其令他印象深刻。一个瞬间是1月27日，中国驻法大使馆在位于科龙贝双教堂村的戴高乐将军故居举办纪念活动，两国各界人士抚今追昔，深切感受到戴高乐将军所秉持的独立自主精神在当今世界与当前时刻尤为可贵。另一个瞬间是1月31日在凡尔赛宫举行庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年开幕音乐会，两国音乐家演绎了一系列融合中法音乐特色的经典和创新曲目，体现出中法文化的互融互鉴。第三个瞬间是龙年大年初二，巴黎共和国广场拉开春节彩妆游行序幕，许多法国民众参与其中、乐在其中。此外，巴黎圣母院和天坛冰雕景观携手亮相哈尔滨国际冰雪节，故宫和凡尔赛宫进行跨越时空的文明对话，这些活动都生动反映出两国人民对彼此文化的欣赏和热爱。

卢沙野说，法国是中国在欧盟内第三大贸易伙伴和第三大实际投资来源国，中国是法国在亚洲第一大贸易伙伴。双方在深化传统领域合作的同时，积极拓展和挖掘绿色产业、清洁能源等新兴领域的合作潜力。

他举例说，中法武汉生态示范城是2014年两国元首共同见证签约的项目。法国电力集团参与建设的大型分布式能源站项目一期工程已建成并投入使用，可再生能源利用率达到40%以上，成为给生态示范城集中供冷供暖的“超级中央空调”。生态城融合了中法两国在城市规划设计、建设和管理领域的先进技术和经验，成为中法绿色合作的一张亮丽名片。此外，敏实集团、远景动力、厦钨新能等中国新能源企业正在法国建设新的生产基地，为法国制造注入了中国绿色动能。

巴黎奥运会将于今年夏季举行，卢沙野指出，巴黎百年后再次举办夏季奥运会，为中法加强体育合作提供了更多可能、更大契机。希望中法体育交流合作能乘着奥运“东风”走深走实，带动中法双边关系取得更大发展。

卢沙野表示，当前，中法关系发展站在新的历史起点上。两国要秉持建交初心、积极面向未来、敢于有所作为，将中法关系打造得更加牢固和富有活力。

(责编：杨光宇、胡永秋)