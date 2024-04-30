新华社雅典/吉隆坡4月30日电 综述｜业内人士表示炒作“中国新能源产能过剩论”无助于国际合作

新华社记者陈刚 汪艺 毛鹏飞

最近一段时间，部分西方政客和媒体频频炒作“中国新能源产能过剩论”，特别是在新能源汽车、光伏产品等领域攻击中国。一些接受新华社记者专访的专业人士表示，这类论调的实质是把经济问题政治化，无助于国际合作和解决现实问题。

“没有任何证据表明中国电动汽车产能过剩。”世界工业与技术研究组织协会秘书长保罗·博若思此前在希腊举行的德尔菲经济论坛上告诉记者，中国品牌“小米”推出新车时他正在中国，见证了20多分钟销售5万辆电动汽车的场面。“这听起来可不像是产能过剩。”

博若思认为，中国电动汽车行业全球领先的重要原因是起步早，政府早在多年前就鼓励市场参与这一产业，搭建了供不同企业参与竞争的舞台，形成了产业可持续发展的关键竞争优势。

中国民间智库全球化智库理事长王辉耀表示，“中国新能源产能过剩论”站不住脚。他说，中国在新能源领域的产能是经过多年市场竞争、优化得到的竞争力，依托于中国全产业链无缝衔接的制造能力，吸引了特斯拉、大众等欧美企业在华设厂。

比利时法兰德斯技术研究院首席执行官英格·内文说，欧盟和中国可以通过创新和研究合作互相学习很多东西，特别是在清洁技术和可持续发展等领域，双方应充分保留自由合作的空间。

在马来西亚，中国新能源汽车性价比高、款型多，受到很多消费者喜爱。不少马来西亚人表示，与其讨论“中国新能源产能过剩”，不如与中国企业更好合作，推动本国相关领域发展。马来西亚区域策略研究所专业委员会成员谢仁佩表示，希望更多中国新能源汽车领域企业来马来西亚投资或进行技术转移，推动马来西亚产业链发展。

(责编：于洋、崔越)