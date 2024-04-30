新华社布宜诺斯艾利斯4月29日电（记者王钟毅）阿根廷布宜诺斯艾利斯国际书展29日发布西班牙语新书《中国的民主》，向西语读者介绍中国共产党领导人民实现全过程人民民主的实践和成就。

本书由多名阿根廷学者合著，分为九个章节，介绍了中国的全过程人民民主概念、人民代表大会制度、行政机构、司法体系以及女性权益等方面情况。

该书第一作者、布宜诺斯艾利斯大学社会学博士马里亚诺·恰法尔迪尼在发布会上接受记者采访时表示，民主可以有不同的方式，真正的民主应该是人民能够从政府行为中获得最大利益。

“我认为中国的民主正是这样的实践。一个很明显的例子是，中国消除了极端贫困，这在人类历史上是一个重要里程碑，因为至今不少所谓发达国家还没有做到这一点。中国政府关心贫困等社会问题，并为这些问题提供了有效的解决方案，让人民满意。我认为这就是好的民主实践。”恰法尔迪尼说。

中国驻阿根廷大使馆公使衔参赞孙怡在发布会上致辞表示，全过程人民民主是中国共产党带领中国人民找到的符合中国国情的民主新形态，具有完整的制度程序和完整的参与实践，实现了最广大人民的广泛持续参与。各国实现民主的方式多种多样，不存在唯我独尊的民主，更不存在高人一等的民主。全过程人民民主，既有鲜明的中国特色，也体现全人类共同价值，为丰富和发展人类政治文明贡献了中国智慧、中国方案。

布宜诺斯艾利斯国际书展是拉美地区规模最大的书展之一。本届书展于25日开幕，将持续至5月13日。

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