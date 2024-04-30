新华社联合国4月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵29日表示，中方支持联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）结合南苏丹的国情实际和现实需求，为南苏丹大选提供建设性帮助。在此过程中要充分尊重南苏丹主权和主导权，并同南苏丹充分协商，避免强加外部方案和不切实际的标准。

戴兵在安理会表决联南苏团授权延期决议草案时的解释性发言中表示，中国是联南苏团主要出兵国，一直积极参与联南苏团工作，致力于为实现南苏丹持久和平稳定做出更多贡献。中方支持联南苏团履行职责，但是刚刚表决的决议草案在许多方面对南苏丹政府过度施压，对联南苏团授权安排也脱离实际。决议草案在大选等问题上对南苏丹政府严厉指责，甚至对南苏丹内部事务指手画脚，明显超过合理限度。中方不得不投了弃权票。

戴兵说，保护平民的首要责任应由当事国承担，维和特派团不应越俎代庖，过度强调使用武力。执笔国一再推动赋予联南苏团“进攻性”授权，这不仅会将维和人员置于危险之中，还会最终损害特派团同南苏丹的合作。当事国同意、中立、仅限于自卫或履行安理会授权时使用武力等原则，是各方在维和行动长期实践中形成的共识，应得到尊重，不能逾越。

戴兵表示，中方在磋商中就气候变化、人权，以及联南苏团就保护平民进行评估等问题提出合理修改建议，但执笔国没有认真听取和采纳，甚至在尚存分歧的情况下将草案印蓝表决，中方对此表示关切。这种做法不利于增进各方共识和维护安理会团结。执笔国不是特权，而是责任，应当展现包容，保持客观公正，充分听取当事国意见，照顾各方合理关切。

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