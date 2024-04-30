人民网阿布贾4月29日电 （记者姜宣）29日，由尼日利亚联邦固体矿产开发部主办，尼国家政策与战略研究所（NIPSS）、咨询和战略传播组织布鲁特·科斯托（Bruit Costaud）承办的尼日利亚矿业可持续发展圆桌会议在首都阿布贾召开。会议为期两天，来自业内技术专家、专业人士、学术界和政府高级官员数十人参加，旨在寻找持久解决方案，以应对采矿业挑战。

尼国家政策与战略研究所总干事奥莫塔约教授表示，提努布总统强调尼日利亚将有望成为万亿美元经济体，将通过石油行业、制造业和采矿业等来实现这一目标。特别是采矿业，如果开发得当，其贡献率将高达70%。

布鲁特·科斯托高管、前尼联邦新闻文化部长赖依表示，该组织致力于服务、影响和解决问题，将根据发达国家现行经济模式来领导和改变公共政策和宣传格局，塑造尼日利亚经济新格局，推动尼日利亚采矿业迈向新高度。

尼联邦固体矿物发展部部长阿拉克明确强调了矿业部门的七点议程，包括建立私营部门驱动的尼日利亚固体矿产公司，获取大量勘探数据以降低投资风险，设立海洋和陆地自然资源安全部际委员会，吸引国内和国际投资促进，支持手工合作社和打击非法采矿运动，产业转型增值协议、金融稳定和社区发展协议。

出席此次会议的还包括纳萨拉瓦州州长苏莱，副总警监富兰克，西班牙驻尼日利亚大使胡安，尼日利亚中国矿业协会、政府和安全机构代表等。

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