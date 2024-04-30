人民网阿布扎比4月29日电 （记者张志文）4月29日，第33届阿布扎比国际书展在阿布扎比国家会展中心开幕。中国图书精彩亮相，书香充溢阿布扎比国际书展。中阿出版文化交流活动的接续举办，增进了中阿文明以书为桥相互交融，促使两国出版文化交流纽带越拉越紧。

本次书展上中国教育出版传媒集团、人民出版社等14家出版单位共展示近千种精品图书，集中展览展示“中国历代绘画大系”、2023年中国好书以及国内出版的精品丛书、套书。贴近阿拉伯读者阅读习惯，定向推送中国当代文学（含儿童文学）作家作品。阿拉伯各界读者路过中国展台，纷纷驻足翻阅，并现场下单购书。

为推动中阿百部典籍互译出版工程率先在阿布扎比落地，中国出版人与阿拉伯出版人合作举办中阿经典文学作品互译研讨会，就中阿两大文明熏陶下产生的经典文学作品的互译出版进行探讨。已连续多年举办的中阿版贸洽谈会如约而至，中阿版权经理共叙友情，共话合作，一批中国精品力作实现版权输出。中国教育图书进出口有限公司与阿联酋指南针出版社合作举办的《三体》阿拉伯文新书发布会活动，增进了阿拉伯读者对中国科幻文学的认识和理解，扩大了《三体》的国际影响力，提升了中国科幻文学作品在国际舞台上的知名度。专题举办的“印传友谊、书香留阿”活字印刷体验活动，让阿拉伯读者在互动体验中直观感受中国印刷文化的魅力。

阿布扎比国际书展于1991年创办，主办单位为阿布扎比旅游文化局，阿布扎比阿拉伯语言中心具体承办，是西亚北非地区规模最大、最具影响力的国际书展之一。

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