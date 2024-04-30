人民网伦敦4月27日电 （郭锦标）历经两个多月的激烈角逐，由红杉学社主办的第二届博士生公开课大赛在伦敦大学学院圆满落下帷幕。本次大赛吸引了来自英国、中国、爱尔兰、加拿大和奥地利等国高校的59名优秀博士生参赛，其研究领域涵盖医学、工程学、商科、艺术设计以及人文社会科学等多个学科。

活动现场。红杉学社供图

据介绍，红杉学社成立于2020年，由在英华人学者创立，旨在打造一个有深度的海内外知识交流平台。大赛秉承推广学术交流，扶持青年学者，搭建多学科交流桥梁，增强公众的学术认知的宗旨，采用线上线下同步进行的创新形式，吸引了不同背景的参赛者、评委和观众的广泛参与。

决赛现场，来自牛津大学经济史专业的蒙歌莉莎、伦敦国王学院神经科学专业的杜相宜、维也纳医科大学核显像医学专业的宁静以及伦敦大学学院传媒与文化传播学专业的刘珂瑀，围绕自己的研究课题进行了30分钟的演讲，随后接受评委10分钟的提问。评审团由来自兰卡斯特大学、曼彻斯特大学、伦敦国王学院、南安普顿大学、帝国理工大学、中国银行伦敦研究中心、英国皇家艺术学会等机构的知名学者组成。

最终，刘珂凭借出色表现荣获本届大赛冠军，获得2000英镑奖金和全额资助参加6月在多哈举行的国际青年人才论坛的机会。

参赛选手纷纷表示，比赛过程中收获颇丰，不仅锻炼了学术表达能力，也结识了来自不同领域的优秀同龄人。红杉学社表示，明年将继续举办第三届博士生公开课大赛，欢迎广大博士生报名参加，他们一如既往地为青年学者提供更多发展机遇与交流平台。

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