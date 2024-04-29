人民网华盛顿4月28日电 （记者李志伟）2024年4月27日，中国驻美国大使馆举办“平安美国行”领保宣传活动，发布《平安美国行》预防性领保宣传折页和动漫视频。谢锋大使出席并致辞，在美中国留学生、侨胞和中资机构人员代表参加。

谢锋说，平安是每个远离故土的游子最大的关切，也是万里之遥的祖国亲人最深的牵挂。中国驻美使馆专门编印《平安美国行》领保宣传折页、精心制作动漫宣传视频，目的是通过清晰明了的提醒、生动活泼的介绍，让广大旅美同胞见微知著、未雨绸缪，让大家都能高高兴兴出行、平平安安回家。

谢锋指出，中国驻美使馆始终保持人民外交本色，践行外交为民理念，用心用力用情保护在美中国公民安全和正当合法权益，把祖国的温暖传递给每一位旅美同胞。我们常敲“警示钟”，切实提升风险防范意识；当好“婆婆嘴”，持续加强预防性领保宣传；筑牢“安全堤”，坚决维护正当合法权益。

谢锋强调，“平安美国行”是中国驻美使领馆需要全力做好的必答题，也是旅美同胞需要努力学好的必修课。希望大家做自身安全的维护者、安全知识的传播者、守望相助的践行者。使馆将继续做广大旅美同胞排忧解难的娘家人、安全无虞的守护人、便民惠民的贴心人，真心实意为大家解决急难愁盼问题，不断增强大家的安全感、获得感、幸福感。

发布仪式上，谢锋大使与嘉宾共同为宣传折页揭幕，并和大家一同观看宣传视频。使馆领事侨务处工作人员为大家进行了预防性领保知识宣讲，重点讲解防范电信诈骗、应对枪击事件、注意交通安全、实现平安留学等内容。活动现场互动活跃，大家表示宣传折页内容丰富、务实管用，动漫视频生动活泼、寓教于乐，深切感受到祖国和使馆对海外同胞的关心关爱，自己身后是祖国、身边有使馆。