人民网华盛顿4月28日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使馆与美国全球外交服务协会共同主办“中国时尚与艺术体验”活动，谢锋大使出席并致辞，大使夫人王丹女士、井泉公使、陈春梅公参，以及美洲国家组织秘书长阿尔马格罗夫妇、有关国家驻美使节和夫人、国际组织代表、美各界友好人士等近300名嘉宾参加。

谢锋欢迎大家走进中国使馆，共同体验中国时尚与艺术。他说，服饰是世界认识中国的一扇窗口。作为中国传统服饰的代表，旗袍被誉为国粹，蕴含优雅端庄的东方韵味，同时融合中西方元素、日益走向世界。旗袍既是中国的、也是世界的。中华文明历经数千年绵延不绝，在革故鼎新中不断发展、在兼收并蓄中生生不息。今日之中国正以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。

谢锋表示，世界不缺乏美，缺乏的是善于发现美的眼睛、接受不同文化之美的平和心态、欣赏所有文明之美的宽广胸怀。中美历史文化、社会制度、发展道路不同，这不应该成为阻碍交流的鸿沟，而应当成为相互借鉴的动力。一朵鲜花打扮不出美丽的春天。世界上有200多个国家和地区、2500多个民族和多种宗教，每一种服饰、每一种音乐、每一种生活方式，都是全人类共同的宝贵财富。中方提出全球文明倡议，希望与世界各国一道，共同倡导尊重世界文明多样性，共同倡导弘扬全人类共同价值，共同倡导重视文明传承和创新，共同倡导加强国际人文交流合作。

活动通过时装秀、旗袍舞、试装等多种方式，让嘉宾沉浸式领略中国时尚文化的独特魅力。活动安排嘉宾们挑选自己喜爱的旗袍试穿，造型师为嘉宾们打造了精美的中式妆造。身着旗袍的嘉宾纷纷在使馆旋梯、花窗和画作前拍照打卡，留下美好回忆。身着旗袍的嘉宾们还被邀请走上T台秀场，赢得全场掌声。

与会嘉宾感谢使馆带来一场东方美学盛宴，让他们通过时尚和艺术了解中国文化，期待有机会去中国，深入了解中国博大精深的历史文化。

此次活动由宁波市演艺集团有限公司和浙江香黛宫文化产业发展有限公司执行承办。