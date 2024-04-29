人民网基辅4月28日电 （记者蔡子畅）当地时间4月24日，乌克兰基辅国立语言大学孔子学院举办中文知识竞赛，庆祝联合国中文日。来自基辅市和哈尔科夫市8所中学和大学的23名中文学习者参加了竞赛，该竞赛分初级组和中级组，包括笔试和口试部分，参赛选手通过口语表述、自由问答、才艺表演等环节，展示了中文学习水平以及对中国文化、历史、社会等方面的了解。

来自基辅国立语言大学、基辅国立舍甫琴科大学、基辅第一东方语言中学等学校的6位中乌方教师作为竞赛评委。基辅国立语言大学的艾琳娜·帕夫蕾克与基辅国立舍甫琴科大学的萨丘克·博赫丹分别获得初级组与中级组一等奖。华为乌克兰分公司为本次竞赛提供奖品赞助，该公司总经理曹衣出水出席颁奖仪式并致辞。

初级组一等奖获奖者艾琳娜·帕夫蕾克表示：参加竞赛不仅锻炼了我的书面阅读和口语表达能力，还提供了与其他参赛者交流的机会，不仅有助于提高汉语水平，而且还会让我更加自信！

基辅国立语言大学孔子学院乌方院长尤利娅·柳比莫娃表示，本次中文知识竞赛为来自不同地区、不同学校的中文学习者提供了一个检验展示、学习交流的宝贵平台和机会。参赛选手表现出较高的中文水平，以及对学习中文和了解中国文化的热情。同时也体现出包括基辅国立语言大学孔子学院在内的中文教育机构对于国际中文教育的坚持与努力。