新华社北京4月23日电（记者朱超）就美国国务院日前发布2023年“国别人权报告”，外交部发言人汪文斌23日在例行记者会上表示，报告涉华内容充斥着政治谎言和意识形态偏见，中方对此强烈不满，坚决反对。美方应停止对他国人权状况指指点点，停止打着人权、民主旗号肆意干涉他国内政、侵犯他国人权。

“美方年复一年炮制所谓‘人权报告’，涉华内容充斥着政治谎言和意识形态偏见，中方对此强烈不满，坚决反对。”汪文斌说。

他表示，中国的人权状况怎么样，中国人民最有发言权。“我们历史性解决了绝对贫困问题，发展全过程人民民主，建成世界上规模最大的教育、社保和医疗体系，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。美国哈佛大学连续十多年的民调显示，中国百姓对中国政府的满意度超过90%。”

汪文斌说，反观美方这份所谓“人权报告”，对全球近200个国家和地区的人权状况指指点点、说三道四，唯独漏掉了它自己，这再次暴露出美国霸权霸道霸凌的自私本性和说一套做一套的虚伪双标。如果美国真的关心人权，就应该正视并妥善解决美国国内枪支暴力、毒品泛滥、种族歧视、人权尊严遭受践踏的问题；就应该正视并反省美国对外干预以及向冲突地区提供军火、拱火浇油造成的人权灾难。美国无视加沙超过11万平民伤亡，连续四次否决联合国安理会推动加沙立即停火的行动努力。这是美国漠视人权、践踏人权的最好证明。

“美国假人权、真霸权的面目早已被国际社会看穿。”汪文斌说，美方应该做的是反躬自省，首先解决好自身问题，停止以“人权教师爷”自居，停止对他国人权状况指指点点，停止打着人权、民主旗号肆意干涉他国内政、侵犯他国人权，对外输出冲突动乱。

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