新华社北京4月23日电（记者朱超、王宾）外交部发言人汪文斌23日表示，中方奉劝美方：拱火浇油也好、抹黑甩锅也罢，都不是解决乌克兰问题的正确途径。

当日例行记者会上，就有报道称美方对中俄经贸往来进行无端指责相关问题答问时，汪文斌表示，美方一边出台大规模援助乌克兰法案，一边又对中俄正常经贸往来进行无端指责。“这种做法极其虚伪，也极其不负责任，中方对此坚决反对。”

汪文斌表示，在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，推动政治解决。中方一贯依法依规对两用物项出口进行管制。中国不是乌克兰危机的制造者和当事方，从不拱火浇油，更不趁机渔利，也不接受甩锅推责。

“必须指出的是，中方在平等互利基础上同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常经贸往来的权利不应受到干扰和破坏。中方正当合法权益不容侵犯。”汪文斌说。

“我们奉劝美方：拱火浇油也好、抹黑甩锅也罢，都不是解决乌克兰问题的正确途径。只有兼顾各方合理安全关切，通过对话谈判建立均衡、有效、可持续的欧洲安全框架，才是唯一正确选择。”汪文斌说。

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