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中东四国签署“发展之路”合作备忘录 促进区域经济一体化

2024年04月23日16:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社报道，阿拉伯联合酋长国、伊拉克、卡塔尔和土耳其政府于4月22日共同签署了关于“发展之路”项目的四方谅解备忘录，此举标志着区域合作向更深层次迈进。伊拉克总理穆罕默德-苏达尼与土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安共同见证了签署仪式。

“发展之路”项目旨在通过促进经济一体化来加速区域经济增长，并增强国际间的合作关系。此项目不仅将加强现有的基础设施，还将建设新的交通运输线路，旨在打造一个环境可持续的经济体系，连接东西方市场，提高国际贸易流通效率。

在此次签署仪式上，阿拉伯联合酋长国能源和基础设施部长苏海尔-穆罕默德-马兹鲁伊、伊拉克交通部长拉扎克-穆希比斯、土耳其阿布杜尔卡迪尔-乌拉罗格卢以及卡塔尔交通部长贾西姆-本-赛义夫-苏莱提共同签署，进一步确立了四国在此项目中的合作意向。

伊拉克总理办公室发布的声明中指出，“发展之路”项目的实施将极大促进地区的经济繁荣，为区域带来更多的商业机会和流动性，同时也将增强各国在全球经济中的竞争力。

(责编：燕勐、刘慧)

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