新华社利雅得4月23日电（记者王海洲）第七届中国国际进口博览会（进博会）推介会22日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，沙特政府机构和企业的30多名代表参会。

本次推介会由中国国际进口博览局、中国驻沙特阿拉伯大使馆、国家会展中心（上海）、中国工商银行利雅得分行等联合主办，向沙特政府机构、企业、商协会等各界人士介绍第七届进博会企业商业展、虹桥国际经济论坛、人文交流等相关板块亮点及筹备情况，并向当地企业发出参展参会邀请。

中国国际进口博览局副局长李国清在推介会上表示，进博会与中国高水平开放相伴共生，既是外国企业深挖中国广阔市场潜力的绝佳平台，也是中外企业实现互利共赢的重要舞台。中国是沙特第一大贸易伙伴；沙特是最早响应、支持和参与共建“一带一路”的国家之一，也是进博会的重要参与方。希望沙特把更多特色产品和优质服务带到中国，借助进博会大平台在中国市场开拓新的合作机遇。

沙中商务理事会执行委员巴萨姆·哈马德致辞说，进博会为促进两国经贸合作提供了有益平台。自1990年建交以来，沙中两国在政治、经济、文化领域交流合作取得长足发展。沙特“2030愿景”对接中国共建“一带一路”倡议，为促进两国贸易和投资关系发展发挥了关键作用。

在交流会上，沙方企业代表积极提问，表达了对参加第七届进博会的浓厚兴趣，并期待未来更多沙特企业有机会赴中国参展，宣传展示沙特优质产品。

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