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通讯｜“丝路书屋”为坦桑尼亚大学生打开了解中国和世界的窗口

2024年04月23日15:48 | 来源：新华网
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　　新华社达累斯萨拉姆4月23日电　通讯｜“丝路书屋”为坦桑尼亚大学生打开了解中国和世界的窗口

　　新华社记者华洪立

　　在坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学，孔子学院图书馆常常座无虚席，就连书架前都挤满了学生，这座图书馆被称为“丝路书屋”。

　　“只要不放假，我愿把所有课余时间都用在这里。”作为接受中英双语教学的教育专业学生，大一学生泽马·阿尤布·赛义迪是孔子学院图书馆的常客。她说：“我喜欢阅读有关中国现代社会、文学、美食以及大熊猫的书籍。”

　　赛义迪告诉记者，在孔子学院图书馆，她获取了更多教科书以外关于中国和世界的知识，自己在这里的每一秒都“快乐且充满收获”。“更多了解中国文化能让我更加了解中国，也能更好跟世界沟通。”

　　达累斯萨拉姆大学孔子学院中方院长张笑贞说，孔子学院图书馆为中文学习者扩展中文和中国文化知识提供了便利。图书馆里有教材、考试用书、参考书、少儿读物、音像制品，内容涉及中国文化、中国古代文学、中国现代文学、政治、经济等，学生可以选择自己喜欢的书籍来拓宽知识面。

　　大一学生杰克逊·拉斯瓦伊·巴尔特正在学习中文。“我决定学中文，是因为中文能给我带来新机遇。我希望更多坦桑尼亚人能通过学中文开阔视野。中文越来越普及，随着越来越多中国人到非洲投资，掌握中文能带来无数机遇。”

　　“丝路书屋”还吸引了达累斯萨拉姆大学其他院系的学生，商学院的伊诺森·利甘加也是这里的常客。他说，“丝路书屋”是“有魔力”的地方，“我渴望获取更多有关中国的知识。中国是伟大的国家，不仅发展速度惊人，还为坦桑尼亚和其他非洲国家带来发展机遇”。

　　达累斯萨拉姆大学孔子学院成立于2013年，孔子学院图书馆也在同年成立，目前馆内藏书已突破5000本。

　　张笑贞说，下一步将加大对孔子学院图书馆的支持力度，以满足更多中文学习者的需求。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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