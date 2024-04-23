人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世界反兴奋剂机构抨击美国双标

2024年04月23日15:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月23日电（记者马向菲、林威）世界反兴奋剂机构（WADA）在蒙特利尔当地时间22日的线上新闻发布会上表示，美国指责WADA对中国游泳选手处理不当，但相似的处理方式在美国也出现过。

　　美国反兴奋剂机构首席执行官泰格特称，WADA没有对相关运动员进行临时禁赛、取消成绩和公布信息，但WADA总法律顾问温泽尔反驳说一切处理方式都符合规定。

　　在被问及为何没有公布运动员阳性结果时，温泽尔说，根据《世界反兴奋剂条例》，当阳性结果造成违规后可以强制要求公开处理结果，但中国游泳运动员是因为环境污染而产生兴奋剂检查阳性结果，属于无过错方，因此没有受到处罚，也没有形成兴奋剂违规，所以根据《条例》第14条规定，除非当事运动员同意，否则不用公布相关信息。

　　温泽尔接着指出，虽然泰格特就此指责WADA不公开不透明、不披露运动员信息，但他本人也曾表示过：“如果运动员不是故意服用，且未享受实际利益，那么其不应面临任何处罚或不必要的公众关注。”

　　至于为何没有运动员被临时禁赛，温泽尔说根据《条例》第七条，临时禁赛前可以召开听证会，给运动员自证清白的机会。如果运动员向听证小组证明该违规可能涉及受污染产品，那么可以取消临时禁赛。

　　温泽尔举例说，2014年美国有超过10名运动员因为肉食品污染产生阳性结果，WADA经过调查认可他们的阳性由污染造成，因此没有判违规，也没有临时禁赛。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部