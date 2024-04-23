新华社北京4月23日电（记者马向菲、林威）世界反兴奋剂机构（WADA）在蒙特利尔当地时间22日的线上新闻发布会上表示，美国指责WADA对中国游泳选手处理不当，但相似的处理方式在美国也出现过。

美国反兴奋剂机构首席执行官泰格特称，WADA没有对相关运动员进行临时禁赛、取消成绩和公布信息，但WADA总法律顾问温泽尔反驳说一切处理方式都符合规定。

在被问及为何没有公布运动员阳性结果时，温泽尔说，根据《世界反兴奋剂条例》，当阳性结果造成违规后可以强制要求公开处理结果，但中国游泳运动员是因为环境污染而产生兴奋剂检查阳性结果，属于无过错方，因此没有受到处罚，也没有形成兴奋剂违规，所以根据《条例》第14条规定，除非当事运动员同意，否则不用公布相关信息。

温泽尔接着指出，虽然泰格特就此指责WADA不公开不透明、不披露运动员信息，但他本人也曾表示过：“如果运动员不是故意服用，且未享受实际利益，那么其不应面临任何处罚或不必要的公众关注。”

至于为何没有运动员被临时禁赛，温泽尔说根据《条例》第七条，临时禁赛前可以召开听证会，给运动员自证清白的机会。如果运动员向听证小组证明该违规可能涉及受污染产品，那么可以取消临时禁赛。

温泽尔举例说，2014年美国有超过10名运动员因为肉食品污染产生阳性结果，WADA经过调查认可他们的阳性由污染造成，因此没有判违规，也没有临时禁赛。

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