新华社昆明4月23日电（记者庄北宁）记者从昆明海关了解到，截至21日，昆明海关累计监管中老铁路进出口货物已突破800万吨。数据显示，磨憨铁路口岸已连续8个月稳居我国对东盟第一大铁路口岸。

21日，一批泰国榴莲经昆明海关所属勐腊海关监管验放后，继续搭乘中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，运往国内市场。这是今年以来经中老铁路入境的第125批榴莲。较去年同期，今年中老铁路榴莲进口量增长超过7倍。

中老铁路通车运营两年多以来，随着进境水果、粮食、冰鲜水产品指定监管场地陆续投入使用，以及智慧口岸建设的深入推进，磨憨铁路口岸整体功能持续提升，中老铁路辐射效应不断增强、承运商品结构不断优化。中国制造的新能源车、机电产品等高新技术产品不断出口国外，部分新商品如玉米、木薯干等实现通过铁路进口，矿产品等商品大量增加进口，拉动了货运量快速增长。

“为进一步助力中老铁路高质量运营，我们积极联系铁路部门对磨憨铁路口岸配套轨道、列车停靠线路、海关作业空间进行增建扩能，配备对应充足的吊装、摆渡、海关监管设备及配套操作人员充分保障客货高效通关。同时持续深化‘铁路快通’‘两步申报’等业务模式，加快铁路‘提前申报’模式的应用与完善，以改革助推中老铁路跨境物流效能持续提升。”勐腊海关副关长周保华说。

中老铁路“澜湄快线”国际货物列车的成功运行，进一步满足了果蔬、生活快消品等各类对时限要求较高货物的运输需求，截至目前已累计开行1000余列，铁路部门还推出了“沪滇·澜湄线”“中老铁路+中欧班列”等“澜湄快线”谱系化班列品牌，特别是“中老铁路+中欧班列”的国际运输新模式，使得老挝、泰国等国家至欧洲的铁路直达运输时间缩短至15天。这一系列创新不仅提升了运输效率，也进一步拓宽了中国与东盟国家的贸易通道。

依托中老铁路“黄金线路”效应，云南省形成了以昆明为集结中心，东连西部陆海新通道、西接孟中印缅经济走廊、南出辐射东盟国家、北上连通成渝双城经济圈的开放格局。

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