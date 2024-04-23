新华社曼谷4月23日电（记者陈倩慈 林昊）联合国亚太经社会第80届年会部长级会议22日至26日在泰国首都曼谷举行，本届年会主题为“撬动数字创新促进亚太可持续发展”。

联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳、东道主泰国总理赛塔、柬埔寨首相洪玛奈和成员代表等约800人与会。中国外交部副部长马朝旭率团出席会议。

阿利斯夏巴纳在开幕式发言中说，基于共同理解、共享方法和协作治理的数字技术被智能部署、妥善管理，为实现2030年可持续发展议程所必需的集体努力奠定了基础。

赛塔在发言中表示，包括泰国在内的亚太地区许多国家以农业为基础，数字化转型对确保其粮食安全至关重要。他强调要利用数字技术推动农业创新，因为这将有助于确保粮食系统、气候智能型农业和环境的可持续性。

马朝旭在一般性辩论中发言表示，面对纷繁复杂形势，各方要践行多边主义，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，携手构建亚太命运共同体。他强调要坚持开放合作，深入推进区域经济一体化进程，坚持创新驱动，维护产业链供应链稳定畅通，打造开放、公平、公正、非歧视的创新环境，充分释放经济增长潜力。此外，他提出要加强共建“一带一路”、全球发展倡议同亚太经社会议程对接，为亚太互联互通和包容可持续发展注入强劲动力。

与会各方还积极讨论了如何在充分利用数字创新的同时防范潜在风险，如通过实施包容性政策弥合数字鸿沟、解决持续存在的不平等，妥善应对网络安全威胁和数据隐私等问题，同时加强区域合作以确保数字创新能够惠及所有人。

联合国亚太经社会是联合国经社理事会下属五个政府间区域经济委员会之一，是联合国在亚太地区设立的重要政府间综合性经济社会发展组织。

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