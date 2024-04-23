新华社雅加达/上海4月23日电 题：国产支线客机ARJ21架起中印尼空中友谊廊道

新华社记者贾远琨 叶平凡 狄春

“我总是乘坐ARJ21飞机，我想了解它的表现。事实证明，已经一年了，飞机的表现非常好。”印度尼西亚翎亚航空副主席李耀民近日接受新华社记者采访时这样表示。

2022年12月18日，中国自行研制具有完全自主知识产权的喷气式支线客机ARJ21正式交付首家海外客户印尼翎亚航空，标志着国产喷气式客机首次进入海外市场。2023年4月18日，编入翎亚航空机队的ARJ21飞机从雅加达飞往巴厘岛，正式投入商业首航。截至2024年4月18日，ARJ21实现商业运行一周年。

一年时间里，翎亚航空累计接收2架ARJ21飞机，开通6条航线，通航8座城市，载客近12万人次。

一年来，ARJ21飞机不仅飞印尼国内航线，还飞印尼国际航线，不仅飞常规机场，还飞短窄跑道机场，充分展现了这一机型在印尼及东南亚市场的优势和潜力，证明了可靠性和稳定性。

“我们将向世界展示，ARJ21确实是一款非常适合我们市场的支线飞机。”李耀民说。

成功实现商业运营一周年的背后，是翎亚航空和中国商飞公司的通力协作。一年来，中国商飞派出资深飞行教员前往印尼带飞带教，派出安全管理专家和工程人员提供现场技术支持，并在雅加达成立客户服务中心东南亚代表处，就近为用户提供更高效、更本土化的人员培训、航材备件、飞机维修等保障服务。

“作为制造商，不仅要将产品卖出去，还要保障用户把飞机用好。”中国商飞客服公司副总经理吴国芳告诉记者，“我们运营支持团队提供全方位的服务，包括飞行员、乘务员航线带飞，维修、签派人员现场带教以及手册、航材等保障，有力支持了ARJ21飞机在印尼翎亚航空国际、国内、干线、支线、包机、救援等不同种类运行要求下的安全、顺畅运营。”

从ARJ21飞机接受印尼民航适航审定开始，吴国芳每年几乎有一大半的时间是在印尼度过的，无论航空公司还是民航管理部门，对ARJ21飞机的喜爱已经延伸到对ARJ21工作团队的信任。

“当我完成最后一项适航审定科目下飞机时，印尼民航局的监察员为我送上了鲜花。他平时非常严肃，那天突然变了样子，让我又意外又惊喜!”吴国芳回忆道，“他感叹我们中国商飞团队是一支国际化、专业化的队伍，对我们的专业素养和专业精神非常佩服，他要用这样的方式表达他的敬意。”

令中国商飞欣喜的是，ARJ21海外运营的各项指标好于预期，飞机可用率、签派可靠度已连续4个月保持“两个100%”。

ARJ21海外运营的优秀表现，为中国国产商用飞机加快出海步伐创造了有利条件。今年春节后，以新加坡航展为契机，C919和ARJ21开展“东南亚演示飞行”系列市场开发活动，引发各界热烈反响。

翎亚航空中方董事长刘晚亭告诉记者，翎亚航空未来将以雅加达、巴厘岛和美娜多为三个中心点形成航线覆盖网络，将ARJ21飞机执飞航线延伸到澳大利亚和中国。近期，翎亚航空将引进第3架ARJ21飞机，充实航线运营能力。刘晚亭认为，ARJ21在海外的运营充分验证了它将是一款旅客爱坐、航空公司爱飞、金融机构爱投的优秀商品，在东南亚市场运营前景很好。

提到ARJ21飞机，翎亚航空总飞行师丹尼说：“ARJ21不仅是中国人的骄傲，也是印尼人的骄傲，还是亚洲人的骄傲!”

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