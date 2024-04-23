新华社万象4月23日电 通讯｜“在火车上体验中国书法真有趣”——“兰亭·雅集”中国书法主题活动走进中老铁路

新华社记者马淮钊 赵旭

中老铁路D88次国际旅客列车5号车厢被装扮一新，两幅25米长的《兰亭集序》书法长卷高挂在车厢顶部，古色古香的中国书法作品挂画在车厢内随处可见。乘客在座位上专注地用毛笔一笔一画写下中国汉字，浓浓的文化气息弥漫在车厢的每个角落……

日前，由老挝中国文化中心、老中铁路有限公司主办，中老铁路万象运营管理中心承办的“兰亭·雅集”中国书法主题活动走上火车，为乘客带来了一场别开生面的文化体验。

“这是一种全新的体验，在火车上体验中国书法真有趣！”老挝乘客桑盖尔达说。之前桑盖尔达只在电影上看过中国书法，这次亲身体验中国书法艺术使他对这一非物质文化遗产产生浓厚兴趣。“今后我想更深入学习中国书法艺术，用学到的书法技艺来书写老挝文字。”桑盖尔达说。

“这是我第一次体验中国书法，感觉有些挑战性，但又趣味十足。”另一名老挝乘客拉达万说。她认为，这样的文化活动很有意义，促进了老中两国民间文化交流，增进了对双方文化的了解。“老中两国都有优秀灿烂的文化，应该互相学习，我希望双方能有更多的文化交流活动。”

曾在中国留学、热爱写作和绘画的老挝姑娘米内对中国书法情有独钟，她用毛笔在纸上写上她的中国名字——“彭缇雯”。“今天的书法体验活动我很喜欢，感到很有趣，车厢内的装饰让我眼前一亮，很开心能学习到更多中国文化知识。”米内说。

有趣的书法体验活动吸引了不少乘客参与其中。来自浙江宁波的张女士日前第一次来老挝旅游，当天恰好乘坐中老铁路回国，她用毛笔写下八个字“中老友谊，万古长青”。

张女士说，来老挝后觉得老挝人民很友好，也学习了老挝的文化和历史，增进了对老挝的了解。“有幸在回国的列车上体验书法活动，真是一生难得的机会，这为我的老挝之旅画上了圆满的句号。”

老挝新闻、文化和旅游部遗产司副司长普亨在当天活动上致辞时说：“此次书法体验活动内容丰富，意义重大，在收获乐趣的同时也为老挝人民了解中国书法的悠久历史和重要性提供了良好契机。中国是非遗大国，老挝也有很多非物质文化等待发掘，希望老挝和中国更多开展非遗保护交流合作，促进老中文明交流互鉴。”

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