人民网约翰内斯堡4月23日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队22日在桑给巴尔卫生部举行医疗物资捐赠仪式。本批捐赠物资由江苏省苏北人民医院提供，包括电子胃肠镜、胆道镜、青光眼手术器械包等医用物资。

中国驻桑给巴尔总领馆总领事张明发言。中国援桑医疗队供图

中国驻桑给巴尔总领馆总领事张明，桑卫生部首席秘书哈比巴·哈桑·欧玛，扬州市卫健委党委书记、主任赵国祥，苏北人民医院党委书记、院长束余声，扬州大学附属医院党委书记刘佩健和仪征市中医院党委书记郑晓辉等出席捐赠仪式。

桑卫生部首席秘书哈比巴表示，今年是中国派遣援桑医疗队60周年，中国同桑给巴尔有着深厚的传统友好关系。医疗卫生合作是双边关系的重要组成部分，中国政府迄今已向桑派遣了33批医疗队，并一直援助医药物资，为桑人民健康福祉作出了突出贡献。

扬州市卫健委党委书记、主任赵国祥表示，医疗援外是中华民族传统友好的具体体现，也是中非合作的重要组成部分。60年来，扬州市卫健委派出的多批医疗队员在桑给巴尔的土地上，为当地民众带去了健康与希望。他们不辞辛劳，默默奉献，诠释了中非友好的真谛。

江苏省苏北人民医院党委书记、院长束余声（前排左一）与桑卫生部首席秘书哈比巴签署捐赠书。中国援桑医疗队供图

江苏省苏北人民医院党委书记、院长束余声表示，作为今年第33期援桑给巴尔岛医疗队的组派单位之一。7个月来，我们的队员以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事。我院未来将与桑方一道为推动构建中非卫生健康共同体而努力。

江苏省苏北人民医院党委书记、院长束余声（前排左一）与桑卫生部首席秘书哈比巴交换捐赠书。中国援桑医疗队供图

医疗物资捐赠仪式现场。中国援桑医疗队供图

中非双方代表及医疗队在捐赠现场合影。中国援桑医疗队供图

(责编：刘洁妍、刘慧)