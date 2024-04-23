参考消息网4月23日报道德国之声电台网站4月19日一篇题为《抱怨中国产能过剩 既虚伪又短视》的报道称，中国价格优惠的光伏板、风力涡轮机和电动汽车正在吞噬世界吗？《新苏黎世报》的一篇评论文章试图解答这个问题。

“一个新的幽灵正在徘徊。它的名字叫‘中国产能过剩’。意大利和法国的车企一直对转型电动汽车未予重视，现在，它们以倾销为由，要求欧盟委员会限制进口中国电动汽车。顷刻间，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布启动调查。”

报道称，美国的情景也很相似。马斯克的特斯拉一直沐浴在畅销的阳光里，但现在，特斯拉感受到中国本土的竞争压力，中国汽车企业提供更多车型、更理解汽车是一部移动电脑的道理，其产品质量更是迎头赶上。特斯拉别无选择，只能降价，还宣布了裁员计划。

文章认为，西方诉苦的缘由事实上很明了。“什么是产能过剩？西方向亚洲的出口属于产能过剩吗？假如一个国家只为自己的市场进行生产，那么贸易从何谈起？”

文章写道：“美国采取制裁措施，但这却反过来激发中国的创新意志，并争取在高科技领域更加独立自主。中国在电动汽车领域以及生产绿色产品如光伏板和风力涡轮机方面已取得初步成就。”这当然也要归功于中国实施了积极的产业政策。

该文引用“新工业政策观察”今年3月份的数据指出，过去数年里，美国的补贴数目远远超过欧洲，但欧洲目前正在赶超。数据显示，中国的补贴数目大约只有美欧的一成。

文章最后提出建议：“最好的方式是，西方国家接受这一竞争，将精力集中在要求中国全方位开放市场上。可以将其作为条件提出，只有满足这一条件，才允许中国企业将绿色产品以及汽车出口到欧洲市场并在此设厂生产。”

来源：参考消息网

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