人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德媒：抱怨中国产能过剩“既虚伪又短视”

2024年04月23日14:42 |
小字号

参考消息网4月23日报道德国之声电台网站4月19日一篇题为《抱怨中国产能过剩 既虚伪又短视》的报道称，中国价格优惠的光伏板、风力涡轮机和电动汽车正在吞噬世界吗？《新苏黎世报》的一篇评论文章试图解答这个问题。

“一个新的幽灵正在徘徊。它的名字叫‘中国产能过剩’。意大利和法国的车企一直对转型电动汽车未予重视，现在，它们以倾销为由，要求欧盟委员会限制进口中国电动汽车。顷刻间，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布启动调查。”

报道称，美国的情景也很相似。马斯克的特斯拉一直沐浴在畅销的阳光里，但现在，特斯拉感受到中国本土的竞争压力，中国汽车企业提供更多车型、更理解汽车是一部移动电脑的道理，其产品质量更是迎头赶上。特斯拉别无选择，只能降价，还宣布了裁员计划。

文章认为，西方诉苦的缘由事实上很明了。“什么是产能过剩？西方向亚洲的出口属于产能过剩吗？假如一个国家只为自己的市场进行生产，那么贸易从何谈起？”

文章写道：“美国采取制裁措施，但这却反过来激发中国的创新意志，并争取在高科技领域更加独立自主。中国在电动汽车领域以及生产绿色产品如光伏板和风力涡轮机方面已取得初步成就。”这当然也要归功于中国实施了积极的产业政策。

该文引用“新工业政策观察”今年3月份的数据指出，过去数年里，美国的补贴数目远远超过欧洲，但欧洲目前正在赶超。数据显示，中国的补贴数目大约只有美欧的一成。

文章最后提出建议：“最好的方式是，西方国家接受这一竞争，将精力集中在要求中国全方位开放市场上。可以将其作为条件提出，只有满足这一条件，才允许中国企业将绿色产品以及汽车出口到欧洲市场并在此设厂生产。”

来源：参考消息网

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部