新华社伦敦4月22日电（记者郭爽）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和世界气象组织22日联合发布的《2023年欧洲气候状况》报告指出，欧洲是变暖最快的大陆，气温上升速度约为全球平均速度的两倍，制定气候变化减缓和适应相关政策已成当务之急。

《2023年欧洲气候状况》描述和分析了整个地球系统的气候条件和变化、关键事件及其影响，并讨论了以人类健康为重点的气候政策和行动。

报告说，欧洲有记录以来最热的三年均是在2020年后，最热的十年均是在2007年后。2023年，气候变化的影响在整个欧洲继续显现，欧洲经历了大范围洪水和严重热浪，数百万人受到极端天气事件影响，与此相关的经济损失估计超过134亿欧元。

报告指出，与极端天气和气候事件相关的不利人类健康的影响正在增加。过去20年来，欧洲与高温相关的死亡人数增加了约30%。

报告还指出，2023年，在海洋方面，整个欧洲海洋的平均海面温度达到有记录以来最高水平；在水文方面，整个欧洲的降水量比平均水平多约7%；在降雪和冰川消融方面，欧洲大部分地区的降雪天数少于平均水平，并且阿尔卑斯山出现了异常冰川消融。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说：“气候危机是我们这一代人面临的最大挑战，采取气候行动的成本看似很高，但不采取行动的代价更高。”

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