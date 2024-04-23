人民网杭州4月22日电 （记者崔越）位于浙江省杭州市余杭区的良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地，吸引了来自世界各地的游客前来参观。在良渚博物院，有一支双语讲解团队，志愿者们向全世界游客讲述古老的良渚文化。外国姑娘麦安琪，便是志愿者之一。

麦安琪在良渚博物院担任讲解志愿者。人民网记者 袁蒙摄

从美国的大学毕业后，麦安琪便来到中国，如今已在杭州生活了近10年。在大学时，她主修中文和东方学，从那时起便与中国文化结下了不解之缘。作为博物馆的狂热爱好者，麦安琪喜欢在各地博物馆度过属于自己的时光。“我去过中国很多博物馆，例如殷墟博物馆、跨湖桥遗址博物馆，三星堆博物馆也参观过两次。”她开心地说。

讲到做志愿者的契机，麦安琪回忆说，自己经常来良渚博物院参观，这里的工作人员都很熟悉她。“有次工作人员询问我是否想成为志愿者，我听到后非常兴奋，因为这是我一直想做的工作。用中文说，这是一种‘缘分’。”

麦安琪为人民网外籍专家讲解文物。人民网记者 袁蒙摄

双语讲解的工作并不轻松，为了准确地将每个文物的故事传递给游客，麦安琪下足了功夫。“我每天都读书学习，做关于博物馆的研究。”她说，“中英文讲解有很多差异。例如，因为文化背景的不同，来自其他国家的游客对良渚文化知之甚少，我需要解释得更仔细。”一些博物馆的英文讲解比较简略，麦安琪认为，详细的英文讲解十分有必要。“此前为一个外国游客讲解后，她对我说，很多人并不了解这段历史，但它值得被更多人知道。听到她的话我很感动，这就是我做志愿工作的初衷。”

麦安琪在良渚博物院。人民网记者 袁蒙摄

良渚古城遗址为实证中华5000多年文明提供了实物依据。这也是良渚文化吸引麦安琪的原因之一。“我在美国的大学学习时，有人说中华五千年文明只是个传说，当时我不知如何辩驳。但来到良渚后，我可以证明给他们，中华文明真的有五千年。”在良渚博物院做志愿者，麦安琪觉得非常幸福。“我很乐于传播良渚文化，希望每一个参观者都能在这度过愉快的时光。“

谈到未来在中国的生活，麦安琪表示想继续深造博物馆学。“我想更专业地去研究中国文化。作为外国人或许我更能知道来自其他国家的游客对哪些部分感兴趣，我想让他们更好地了解中国。”

(责编：刘洁妍、刘慧)