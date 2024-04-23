人民网吉布提市4月22日电（张志文、梅彪彪、米鹏）在庆祝人民海军成立75周年之际，4月21日，中国人民解放军驻吉布提保障基地举办军营开放日活动，邀请当地百余名小学生代表参观见学。

上午8时，载有吉布提小学生的车辆陆续抵达基地。在基地官兵的带领下，师生代表一同参观基地文体活动中心、健身房、田径运动场等场所，并开展互动交流，观赏节目表演。

图为吉布提小学生参观营区。米鹏摄

在文体活动中心，基地通过视频宣介片和中国军队系列图片展，系统介绍近年来中国军队执行远洋护航、国际救援、医疗服务、撤侨护侨等任务情况，展示基地开营以来为吉开展的灾害救援、公益助学、医疗服务等多项活动，小学生们认真观看、仔细倾听，不时爆发阵阵掌声。

吉布提北豪当小学教师法伊扎·奥玛尔说，能来到中国驻吉布提基地参观，她感到十分荣幸。她和学生们参观了中国基地，开拓了视野，认识了中国军队，认识了中国基地，度过了愉快的上午，非常感谢中国基地提供的这次机会。

在田径运动场，精彩的刺杀操、军犬训练表演让学生们兴奋不已，赢得掌声不断、喝彩连连。通过面对面接触中国军人，零距离体验部队生活，吉布提小学生真切感受到中国基地一流的硬件设施建设、中国军人精湛的军事技能和热情洋溢的魅力。

图为吉布提小学生观看主题图片展。孟欣德摄

活动尾声，基地还组织了签名仪式，为学生们送上精美的伴手礼。在2个小时的参观见学活动中，小学生们走进基地，了解中国军人、感受中国文化，度过了一段特别时光。

驻吉布提保障基地官兵张志鹏说，通过开展此项活动，进一步彰显中国基地开放自信的形象，厚植友谊，为今后各项合作打下坚实基础。

据了解，近年来，驻吉布提保障基地积极践行“人类命运共同体”理念，参加人道主义救援和防灾减灾等国际行动，常态为当地民众提供医疗服务、公益助学和救灾物资，赢得吉布提政府和人民的广泛赞誉，不断促进中吉友谊深入人心。

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