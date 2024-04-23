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“2024驻华使节海南行”政策宣介会在海口举行——

“海南自由贸易港给了我们巨大的启发”

2024年04月23日10:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网海口4月22日电（记者赵益普）22日下午，以“相约海南自贸港，携手世界再启航”为主题的“2024驻华使节海南行”活动，在海南海口举行了政策宣介会。来自马达加斯加、芬兰、保加利亚、柬埔寨、白俄罗斯、德国等国家的20余名驻华大使、总领事和外交官参加了当天的宣介会并将参加后续的海南行活动。

2024驻华使节海南行活动在海口举行了政策宣介会。人民网记者赵益普摄

2024驻华使节海南行活动在海口举行了政策宣介会。人民网记者赵益普摄

海南省人民政府副省长陈怀宇在宣介会上介绍，自2018年宣布海南建设自由贸易港以来，海南新设外资企业以每年65%的增幅持续增长。2023年，海南接待国内外游客人次、旅游总收入分别同比增长49.9％和71.9%，创历史新高。“海南正成为新时代中国的开放前沿，欢迎全世界投资者到海南投资兴业，积极参与海南自由贸易港建设。”

海南省人民政府副省长陈怀宇在宣介会上致辞。人民网记者赵益普摄

海南省人民政府副省长陈怀宇在宣介会上致辞。人民网记者赵益普摄

外交部外事管理司副司长姚绍俊表示，海南是中国最大的经济特区、最大的自由贸易试验区和唯一的中国特色自由贸易港，海南展示了中国持续推进更高水平对外开放、建设开放型经济的坚定决心和生动实践。在这次的驻华使节海南行活动中，希望各位使节和外交官能抓住海南自贸港建设新机遇，将捕捉到的信息传递回国内，为双方进一步探讨务实合作开辟渠道。

外交部外事管理司副司长姚绍俊在宣介会上致辞。人民网记者赵益普

外交部外事管理司副司长姚绍俊在宣介会上致辞。人民网记者赵益普

马达加斯加驻华大使罗班松·让·路易表示，近年来，马达加斯加正在研究建立经济特区和自由贸易港，“海南自由贸易港给了我们巨大的启发”。马达加斯加是非洲仅次于毛里求斯的第二大服装出口国，马达加斯加政府希望利用自身优势打造一个充满活力的国际贸易、投资和经济合作的中心。“海南和马达加斯加之间有着密切的互利合作，并且还有开发空间，这将成为中外双方合作的典范。”罗班松说。

马达加斯加驻华大使罗班松·让·路易在宣介会上致辞。人民网记者赵益普摄

马达加斯加驻华大使罗班松·让·路易在宣介会上致辞。人民网记者赵益普摄

印度尼西亚驻华公使裴连杰对人民网记者表示，海南和印尼都处于热带地区，有着类似的气候条件，双方在热带农业尤其是水稻种植领域有广阔合作空间，印尼政府也会在未来推进和海南的农业合作。

“今天的宣介会很好地宣传了海南的发展方向和招商引资政策，这有助于印尼和东南亚的投资者了解海南的现在和未来。”裴连杰说，海南连接着东盟国家和中国大陆，这里是我们进入中国市场的入口，也是中国产品出海东南亚的出口，东南亚和中国的经贸合作，在海南拥有良好前景。

宣介会上，中外官员亲切交谈。人民网记者赵益普摄

宣介会上，中外官员亲切交谈。人民网记者赵益普摄

宣介会上还播放了海南自由贸易港建设宣传片。据了解，此次“2024驻华使节海南行”活动属于外交部策划主办的品牌活动“驻华使节地方行”。自22日的宣介会后，“2024驻华使节海南行”活动将持续至4月26日。除海口外，来自15个国家的25名驻华外交官还将赴文昌、琼海、万宁、陵水、三亚等地考察调研。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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