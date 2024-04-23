人民网布鲁塞尔4月23日电 （记者牛瑞飞）正值“联合国中文日”之际，“兰亭·雅集”中国书法主题活动19日在布鲁塞尔中国文化中心举行。来自欧盟委员会教育文化总司等欧盟总部机构的工作人员、布鲁塞尔中国文化中心中文、书画等培训班学员、比利时当地公众及友好人士80余人参加。主题活动通过讲座、互动体验等形式，让大家一同感受中国书法和中国文字的魅力，了解中国文化。

此次中国书法主题活动名为“兰亭·雅集”，源于1600多年前，东晋永和九年（公元353年）的农历三月初三，有“书圣”之称的大书法家王羲之与好友聚首兰亭，写就“天下第一行书”——《兰亭集序》。这一中国书法艺术史上的高峰，对于后世产生了深远的影响。

旅比知名华人书画家、布鲁塞尔中国文化中心书画班老师张文海通过讲座的形式，以生动的讲解和丰富的图片向大家介绍了不同时期中国书法的演变与发展。他从结绳记事这一当地公众所熟悉的人类共通表达记录方式开始说起，随即切入中国视角，从仰韶文化陶器上的刻画符号，讲到甲骨文、大篆、小篆，再到隶书、楷书、行书、草书，乃至当代的水墨实验，宛如娓娓道来一部“中国书法简史”。讲座最后，他与现场听众一起对西方绘画图像艺术和中国书法进行了对比，表达了他对中西方艺术的感悟。幽默风趣的讲述风格深受欢迎，现场互动积极。

图为活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

讲座后，大家来到文化中心的绘画展展厅，在张文海的示范和指导下，带着各自对于中国书法艺术的理解，仿效古人“曲水流觞”的形式，尝试在纸上挥毫泼墨，亲身体验书法的独特魅力，共同完成了别开生面的书法长卷，与墙上的绘画艺术作品交相辉映。

参加此次活动的欧盟委员会教育文化总司官员意大利人维托·博雷里曾长期致力于中欧之间的人文交流对话工作，非常喜爱中国文化。他表示，这次活动令他对中国书法之美印象深刻，尤其是中国书法在悠长历史中的演变过程。与此同时，讲座中对中国书法与西方艺术的对比也让大家深切感受到，中欧之间尽管地理上相距遥远，但却又如此相近。

图为活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

此次“兰亭·雅集”活动是文化和旅游部发起的中国书法全球主题活动，让国外公众有机会沉浸式体验中国书法之美及其深厚的文化内涵，感受中国传统文化的魅力。

(责编：刘洁妍、刘慧)