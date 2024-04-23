人民网里约热内卢4月21日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间4月21日，率团在巴西访问的江苏省人大常委会副主任周广智一行到访里约热内卢巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

周广智表示，江苏省拥有发达的制造业基础和雄厚的高校师资力量，为经济的稳步增长提供了坚实支撑。近年来，与巴西各州的经贸交流取得了多项积极成果。江苏省人大一直高度重视海外侨胞的作用，将通过一系列的立法调研和政策支持，加强与巴西侨界的交流与合作，保障侨胞的合法权益，共同推动中巴友好关系取得新的更大发展。

江苏省人大常委会副主任周广智在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育介绍，里约侨界积极发挥侨胞的桥梁纽带作用，为中巴各领域交流务实合作做出了不可或缺的积极贡献。希望里约侨界借此次江苏省人大代表团来访的契机，继续发挥积极作用，拓展和深化中巴，特别是江苏省与领区各州政府和企业之间的合作。总领馆也将一如既往地支持和关心侨团的工作，为解决侨界面临的困难和问题提供力所能及的帮助。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春介绍了近年来巴西和统会为“反独促统“所做各项工作，并表示，希望与江苏省各部门加强协调配合，通过定期举办机制性活动，促进中巴两国在政治、经济、文化等领域的合作与交流走深走实。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领馆领事曾粲，巴西中国和平统一促进会监事长魏贵德、执行会长林海平、第一常务副会长王申晓等参与座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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