西班牙塞万提斯学院院长路易斯·加西亚·蒙特罗在北京接受人民网专访。人民网记者 赵健摄

人民网北京4月23日电（记者 赵健）4月15日，西班牙塞万提斯学院院长路易斯·加西亚·蒙特罗开始了他的中国之旅，这是他就任以来首次访问中国。近日，蒙特罗在北京塞万提斯学院接受了人民网记者专访。

蒙特罗表示，这是他第二次来中国。上世纪90年代，他曾作为西班牙格拉纳达大学代表来到北京，此次再来，发现北京已经发生了很大变化，城市的发展和进步让他感到“既亲切又惊讶”。

以作家塞万提斯的名字命名的塞万提斯学院是西班牙政府于1991年创立的官方机构，旨在世界范围内推广西班牙语教学并传播西班牙语文化。

谈及全球文明倡议，蒙特罗认为尊重文明多样性“至关重要”。蒙特罗表示，汉语普通话是母语使用者最多的语言，母语使用者第二多的语言是西班牙语，因此加强西班牙与中国之间的关系有助于捍卫全球文明多样性。“与其强加于人，不如相互理解，在多样性中达成一致。我认为，这是全球化的挑战，因此文化必须发挥主导作用。”蒙特罗说。

西班牙塞万提斯学院院长路易斯·加西亚·蒙特罗在北京接受人民网专访。塞万提斯学院供图

蒙特罗说，尊重文化就是通过尊重他人来寻求理解，了解他人意味着了解自己、丰富自己。他很高兴看到中国有越来越多的人开始对西班牙语感兴趣。据塞万提斯学院统计，在中国学习西班牙语的学生数量已经达到6万，其中在高校学习的学生数量约为2.5万。蒙特罗表示，中西两国政府都积极支持在上海建立第二所塞万提斯学院，这将极大推动中西文化交流与文明互鉴。蒙特罗用一个数据说明互相学习语言的重要性：“当语言为人所知时，投资和商业交易会增加4%至7%……在达成经济交易时，如果双方相互信任，那么利益就会成倍增加。”蒙特罗认为，西班牙语在中国被更多人学习，有利于中国与西班牙以及与拉丁美洲关系的发展。

除了塞万提斯学院院长身份，蒙特罗还是一名诗人、作家和散文家，同时也是格拉纳达大学西班牙语文学教授。

说起中国文化，蒙特罗认为中国诗歌同西班牙诗歌一样，都关注人类的处境。“当我读中国小说或诗歌时，我学到的是遵从内心去生活。”蒙特罗还笑称，中国古代诗人常常边喝酒边写诗，“在西班牙文化中，我们的诗人们也同样是‘酒鬼’”。

蒙特罗表示，语言的学习有利于人们不仅从经济角度考虑问题， “不是从谁做得更多、谁喊得更响、谁更有力量的角度来考虑人与人之间的关系，而应从相互理解的角度来考虑。”蒙特罗希望，未来有更多的中国人能用西班牙语去阅读一本小说或一首诗，这样便能够了解另一个世界。“人们相互理解，才有可能相互拥抱。”蒙特罗说。

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