人民网亚伦4月22日电 （记者陈效卫）2024年4月20日，由新西兰华商俱乐部和新西兰华商联合总会主办、奥克兰商会和Channel 33新西兰中文电视台协办的新西兰华商俱乐部2024演讲晚宴暨新西兰华商联合总会成立庆典在奥克兰康得思酒店举行，新西兰华商俱乐部会员和新中两国企业家及特邀嘉宾600人出席。

活动现场。主办方供图

新西兰交通和能源部长西缅·布朗、中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌和中国驻新西兰大使王小龙先后做了主旨演讲。布朗部长就新西兰政府的交通和新能源建设规划做了说明并回答了现场听众的提问。

西缅·布朗部长。主办方供图

任鸿斌强调了中新两国经贸合作的良好基础并阐述了中国经济坚实的基础、强大的韧性和巨大的发展潜力。

中国贸促会任鸿斌会长。主办方供图

王小龙在演讲中首先从中国经济的发展、市场规模和对外开放三个方面分享了他对中国经济形势的乐观看法。他希望中新双方延续高层交往积极势头、强化互利务实合作并积极深化人文交流。

中国驻新西兰大使王小龙。主办方供图

奥克兰市副市长德斯利·辛普森。主办方供图

新西兰华商俱乐部和华商联合总会主席杨健博士指出，华商是新西兰社会的重要组成部分，是新西兰经济发展不可或缺的力量，也是新中经贸关系的主要驱动力之一。联合总会将打造具有影响力的新西兰华人商业团体沟通交流的平台，为新西兰的经济和社会发展做出积极贡献。

新西兰华商俱乐部和华商联合总会主席杨健。主办方供图

新西兰华商联合总会会员目前包括在新西兰的中国省级商会、华人行业协会和其他具有代表性的华商组织。

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