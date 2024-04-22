人民网伦敦4月21日电 （郭锦标）当地时间4月20日下午，由抚州市政府、斯特拉福德市政府、莎士比亚出生地基金会共同举办的“相约牡丹亭——汤显祖对话莎士比亚”友城交流活动在英国斯特拉福德市罗瑟街杉园举行。中国驻英国大使馆公使赵飞、华威郡议会主席克里斯托弗·凯特尔、抚州市政府副市长蔡青等出席并致辞。抚州市政府代表团、中英两国媒体、伯明翰大学莎士比亚学院师生以及斯特拉福德市当地居民100余人参加活动。

图为斯特拉福德市举办的庆祝莎士比亚诞辰460周年巡游活动现场。人民网 郭锦标摄

期间，与会人员共同观看了抚州演员带来的《牡丹亭》游园惊梦选段和省级非物质文化遗产金溪手摇狮，以及伯明翰大学莎士比亚研究院演出的《牡丹亭》选段、《罗密欧与朱丽叶》、《麦克白》选段。

图为英国斯特拉福德市罗瑟街杉园举行的“相约牡丹亭—汤显祖对话莎士比亚”友城交流活动现场。人民网 郭锦标摄

当日上午，抚州市政府代表团参加了在斯特拉福德市举办的庆祝莎士比亚诞辰460周年巡游活动。

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