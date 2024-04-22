人民网莫斯科4月21日电（记者隋鑫、肖新新） 4月20日，由中国教育部中外语言交流合作中心与中文联盟主办、俄罗斯媒体加网络中文课堂和莫斯科548学校承办的“国际中文日”活动在莫斯科举行。来自中俄两国的各界人士近千人出席活动。

俄中友协副主席阿尔希波夫、中国驻俄罗斯大使馆教育处一等秘书邓滢在致辞中表示，中文和俄语都是联合国官方语言，语言是文明的重要组成和载体，语言为不同国家人民之间架起交流的桥梁，掌握语言是不同国家、不同民族之间进行文明互鉴的基础，相信语言学习将继续助力中俄之间人文交流、文明互鉴、民心相通。

莫斯科548学校副校长普列斯努希娜表示，中文是具有独特魅力、深厚底蕴的语言，长期从事中文教学的548学校始终致力于让学生们了解和认识中国，成为中俄友好的践行者。不久前学校学生在中国进行了游学，所见所闻所学更加坚定了他们热爱中国文化、学习中文的信心。

活动中，莫斯科548学校的学生通过歌曲、舞蹈、诗词朗诵、书法表演等表达了他们对中文和中国文化的热爱，展示了他们学习中文的热情和成果。《二十四节气歌》《声律启蒙》《你好中文》等精彩纷呈的节目赢得现场观众阵阵掌声。

互动文化体验区的糖画、投壶、书法、鲁班锁、雕版印刷以及VR云中文数字教学等活动，让学生们在深度体验中流连忘返。活动现场还进行了中央广播电视总台“云中锦书：我和中国的故事”全球征集活动的推广宣传。