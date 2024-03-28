人民网约翰内斯堡3月28日电（记者闫韫明）南非约翰内斯堡大学于2020年2月正式开设针灸课。针灸教师胡紫景表示，针灸已成为该校最受欢迎、也最难申请的专业之一。该专业每年招生人数约50人，申请人数从2020年的1285人增长到2022年的7102人。

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