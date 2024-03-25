新华网达卡3月24日电（记者孙楠）“做得好”“很有意义”“希望我们能进行更多的合作”……孟加拉国蒙格拉港中方承揽的疏浚项目耙吸船上日前迎来了一批特殊的客人——孟加拉国库尔纳大中小学的学生和蒙格拉港务局职工等共计400余人。

参观耙吸船，与中国工程师面对面交流，亲自体验驾驶舱施工的第一视角……他们认真地了解海洋疏浚工程的工作内容，探究海洋工程船舶的设计理念和工作原理。

由中国土木工程集团有限公司正在实施的孟加拉国第二大港蒙格拉港疏浚二期项目是继一期项目以来该港最核心的疏浚项目，疏浚内河主航道总长23.4公里，疏浚总方量约2160万方。期间中国土木还完成了四期外海维护性疏浚项目，疏浚总方量120万方。

项目完成后蒙格拉港主航道可满足吃水10米的大型商船趁潮进出港口，对提升港口吞吐能力，确保商业船只顺利穿过孟加拉湾进入蒙格拉港，促进孟加拉国西南区域经济繁荣发展具有重要意义。

“能够进入到耙吸船参观机会难得，尤其对我这样一个工程专业的学生而言，这是一个很好的学习机会。”库尔纳工程技术大学学生阿卜杜拉告诉记者，航道疏浚无论是现在还是未来都十分重要，因此中国公司在这里做的这件事情很有意义。

中国土木工程集团有限公司孟加拉公司水工项目经理郭志培说，在航道疏浚实施的过程中，他们发现这条河道的淤积较为严重，港口每年要投入大量的财力物力用于航道的维护和疏浚，而且清淤后也面临回淤的风险。为了能够系统性解决这一问题，公司从2019年开始和库尔纳工程技术大学以及蒙格拉港联合开展科学研究，希望能通过借鉴国内成熟的河道整治和疏浚经验，进一步提升航道等级，降低疏浚投入，保障航道畅通。

库尔纳工程技术大学教授沙贾汉表示，中土公司在蒙格拉港疏浚系列工程数年时间里，多次支持库尔纳地区的学术论坛及库尔纳工程技术大学的科研合作项目，感谢其分享的施工经验和技术，是外国公司践行当地社会责任的典范，希望与中国公司及科研机构开展更加深入的交流和合作。

(责编：燕勐、刘叶婷)