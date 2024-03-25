新华社万象3月24日电（记者赵旭 马淮钊）老挝国立大学孔子学院第12届“中国电影周”开幕式23日在老挝首都万象举行。孔院师生代表200余人出席活动。

为期3天的此次活动共放映两部中国优秀电影《秀美人生》和《动物出击》。主办方希望通过活动既锻炼提高学生们汉语听说能力，同时增进中老文化交流。开幕式上，孔院师生共同观看了《秀美人生》，感受当代中国年轻人热血追梦、奉献青春、热爱祖国的人生态度。

老挝国立大学孔子学院中方院长罗明在致辞中表示，孔子学院举办“中国电影周”活动，不仅为学生们创造了良好的汉语学习机会，而且为中老文明交流互鉴和民心相通注入了活力。希望同学们能够努力提高汉语水平，成为中老友谊的使者。

作为“国际中文日”系列活动组成部分，“中国电影周”是老挝国立大学孔子学院一个重要中国文化体验活动。此次“中国电影周”影片将在孔院本部和下属万荣民族中学孔子课堂播放，观影人数预计近2000人次。

2010年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日，目的是在联合国系统内推动语言和文化的多样性，促进联合国6种官方语言的平等使用。其中，联合国中文日被定在中国二十四节气中的“谷雨”日，以纪念传说中的“中华文字始祖”仓颉造字。2020年，中国教育部中外语言交流合作中心携手“中文联盟”云服务，发起“国际中文日”活动，以促进中外人文交流互鉴。

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