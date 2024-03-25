新华社仰光3月24日电（记者黎广滔 张东强）在澜沧江－湄公河合作机制启动八周年和第七个“澜湄周”举行之际，缅甸政界人士日前接受新华社记者采访，称赞澜湄合作聚焦推动区域经济一体化进程，带动流域国家共同发展。他们认为，中国为澜湄合作顺利推进发挥关键作用，期待该合作机制未来继续为流域国家的和平与发展作出更大贡献。

缅甸外交部次区域合作处副处长翁玛凯表示，澜湄合作机制聚焦推动区域经济一体化进程，促进了流域国家的相互理解、团结合作和共同发展，对各国摒弃冷战思维具有重要意义。

缅甸科技部计划和统计处处长觉德乌强调，中国大力支持澜湄流域国家基础设施建设、技术进步和教育发展，对澜湄合作顺利推进起到关键作用。澜湄合作为流域国家人民带来诸多裨益，助力当地企业发展，提升尖端产品生产力，并创造大量就业机会。

缅甸合作社和农村发展部农村发展司副司长纽纽温认为，澜湄合作扩大了流域国家在卫生、防灾、环保、文化、旅游、教育、媒体等诸多领域的交流与协作，带动流域国家全面发展。

缅甸宗教事务和文化部官员密迪里昂表示，期待澜湄合作未来在促进流域国家可持续发展、维护区域稳定与和平、缩小发展差距和提升人民福祉等方面继续作出重大贡献。

澜沧江—湄公河合作是中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共商共建共享的新型次区域合作机制，2016年正式启动。中方设立的澜湄合作专项基金已支持缅甸开展106个项目，数量和资金量均居湄公河国家前列，进展和成果喜人，成为中缅合作亮点。

(责编：燕勐、刘叶婷)