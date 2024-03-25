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白大使很喜欢他的中文名（采访手记）

海外网 何 洌
2024年03月25日09:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在前往马耳他驻华大使馆采访之前，驻华大使白瀚轩的名字引起了栏目组好奇——这个名字是怎么来的呢？

　　白瀚轩大使分享了他有趣的起名经历。在马耳他，他听说一位爱尔兰驻华记者起了一个中文名，含义为“绿眼巨人”，因为他个子高，而且有一双绿色的眼睛。白瀚轩大使听后觉得很有趣，也想给自己起一个中文名。来华后，他邀请中国朋友给自己起名。大使本名叫约翰·巴苏蒂尔，“白”与“巴”发音相近，因此他将“白”作为姓氏，而“瀚轩”则寓意广大、渊博、才华横溢。大使笑称，这个中文名读起来朗朗上口，含义深远，“我很喜欢这个名字”。

　　起中文名的巧思，凸显了白瀚轩大使对中国文化的喜爱。交流中，大使谦虚地表示，自己的中文说得还不够流利，但采访开始时，他用一口标准的普通话发音介绍自己是“马耳他驻华大使”。显然，他用心做了准备。

　　白瀚轩大使对中国文化的了解与马耳他持续升温的“中文热”不无关系。近年来，马耳他大学孔子学院通过组织各种活动来传播中国文化，还开设了多门中文课程。有教师表示，班里不少同学在大一开学时就表达了“想去中国当交换生”的愿望，学习中文、了解中国文化的热情十足。

　　在北京冬奥会上，马耳他滑雪运动员珍妮斯·斯皮泰里因在比赛间隙吃豆包走红网络，被中国网友亲切称为“豆包姐”。斯皮泰里在接受人民日报海外网独家专访时还特意秀了一把中文：“我喜欢冰墩墩，我喜欢雪容融。”

　　白瀚轩大使曾与马耳他圣玛格丽特中学“中国角”的创办者马丁·阿祖帕蒂会面。大使认为，马丁·阿祖帕蒂的教学方式很有趣，作为一名科学老师，他善于将科学常识与中国文化相结合。比如，当他讲解水的沸腾温度是100摄氏度，而沸水可以用来泡茶，随后，他会自然而然地介绍中国的茶文化。这种方法可以让同学更好地了解中国传统文化。

　　2023年7月，马丁·阿祖帕蒂组织10余名马耳他学生来到中国，参加“2023中外青年文化交流营”。“通过语言和文化交流，马中两国的民心更近了。”白瀚轩大使说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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