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携手打造马中更美好的未来（大使说）

白瀚轩
2024年03月25日09:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　位于地中海中部的马耳他具有重要战略地位，历史上腓尼基人、罗马人、阿拉伯人、圣约翰骑士团、法国人和英国人都给马耳他的语言、文化、饮食和建筑留下了很深影响。马耳他拥有众多城堡，其中最令人惊叹的是马耳他首都瓦莱塔，它由圣约翰骑士团于16世纪建造。新石器时代的文化遗址遍布马耳他乡村，不少被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

　　如今，马耳他已成为欧盟成员国，并于2008年加入欧元区，被国际货币基金组织列为先进经济体，被世界银行列为高收入国家。马耳他的发展表明，自然资源有限的国家也可以实现快速发展。

　　作为马耳他驻华大使，我深感荣幸。一直以来，马耳他与中国在发展道路上并肩同行。上世纪70年代，中国曾帮助马耳他建设6号干船坞，这座干船坞长360米、宽62米、深12.5米，是当时地中海地区最大规模的造船和修船基地。它由中国工程师和马耳他工人共同耗费近6年时间建成，在马耳他经济发展中发挥了不可替代的作用。

　　此后，马耳他和中国共同开展了许多合作项目，两国友好关系也日益深化。2023年是马耳他中国文化中心成立20周年；2024年是地中海地区中医中心成立30周年。马中还实现了部长级互访。2023年11月，马耳他外长博奇访华并出席第六届中国国际进口博览会，签署马耳他蓝鳍金枪鱼对华出口协议。博奇外长还为进博会马耳他国家馆揭幕。

　　过去几个月里，马中在联合国安理会开展了密切合作。中国为实现联合国千年发展目标作出了巨大贡献。马耳他也愿意在遵循《联合国宪章》宗旨和原则的基础上，为维护世界和平与安全作出更大贡献。作为欧盟成员国和联合国安理会非常任理事国，马耳他将继续与中方一道，为实现世界和平与可持续发展而努力，推动落实联合国2030年可持续发展议程，携手打造更加美好的未来。

　　（作者为马耳他驻华大使）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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