海外网 何 洌

马耳他驻华大使白瀚轩近照。

海外网 陆宁远摄

自2023年1月抵华履新以来，马耳他驻华大使白瀚轩已走访中国多地。平日，他喜欢在使馆附近的河边散步，还曾登上长城徒步旅行。在他的计划里，下一步要去城郊山上滑雪。“我很高兴出任驻华大使，第一次担任大使就能来到中国工作是一种荣幸。”白瀚轩日前接受本报采访时说。

“中国是最上镜的国家”

白瀚轩喜欢繁华都市的现代感。谈及对中国最深刻的印象，白瀚轩反复提及“现代化”一词——来中国后，他看见现代化大城市里，到处都是林立的高楼。

重庆是他赴华就任后除北京外首先到访的城市。在他看来，这个位于中国西部、拥有超过3000万人口的城市令人惊叹。到了晚上，“沿江一带灯光璀璨，非常现代、充满活力”。他还观摩了当地的智慧工厂，参观了由机器人操作的自动化汽车制造流水线。乡村发展也给白瀚轩留下深刻印象，“哪怕是原来较为贫困的地区也建起了各种现代企业，中国乡村发展很了不起”。

在中国，不能不体验美食文化，到重庆更要感受火锅的魅力。虽然白瀚轩还不习惯动手煮制食物，但他很享受朋友们围坐在一起聚餐的氛围。对许多外国人颇具挑战性的辛辣食物，白瀚轩却很喜欢，他说自己“喜爱热辣的中国火锅”，家人也非常喜爱中国美食，“我的妻子很喜欢中国菜。前几天她学会了包饺子，我们全家认为非常美味”。

城市生活、乡村发展、地域美食……在多维度体验中国社会生活后，白瀚轩深深感受到中华文化的博大精深。他目前在为一本书撰写评论，主要内容是介绍曾到访中国的马耳他人，从不同角度写下他们在中国的难忘经历。他们中有些是摄影师，拍下了许多令人惊艳的照片，称“中国是最上镜的国家”；有些则喜欢研究中国各个朝代的历史故事，被悠久的中华文明深深折服。白瀚轩赞叹：“无论你探索中华文化的哪一方面，都会发现还有更多延伸。当我试图深入学习中华文化，常常感到其内涵如此丰富，很难简单概括。”

“我们的古城很漂亮”

近年来，两国人文交流日益频繁。马耳他语版《论语》正式发布，成为近20年来第一部被翻译成当地语言的中国典籍。中国摄制组走进马耳他拍摄，让中国观众通过镜头领略马耳他的风光与历史。西安新民乐团、西安华清宫《长恨歌》艺术团在桑塔露琪亚市中式园林“静园”联袂演出，赢得观众的热烈掌声。

白瀚轩表示，马耳他和中国联系紧密、彼此尊重，两国友好不断深化，“因为我们都有悠久的文明”。

白瀚轩介绍，马耳他首都瓦莱塔被联合国教科文组织列入世界遗产名录。蓝色的大海包围着这座始建于15世纪的古城，许多房子由软性石灰岩建造，经过漫长岁月沉淀，外墙呈现金黄色。当地著名的巨石神庙等遗迹，也是世界遗产，距今已有数千年历史。“我们的古城很漂亮，希望更多中国人来马耳他观光”。

旅游业是马耳他的主要产业之一，为了促进马耳他旅游发展，白瀚轩在中国举办了多场宣介活动。

“‘绿色’是马中合作的方向”

2023年，在第六届进博会上，来自马耳他的蓝鳍金枪鱼精彩亮相，这是马耳他水产品在中国的“首秀”。白瀚轩说，马耳他地处地中海中部，生产的金枪鱼肉质鲜嫩，口感细腻。“进博会办得非常成功，在马耳他国家馆，我看到很多中国人第一次品尝马耳他金枪鱼，并赞不绝口。目前，我们已经与一些企业达成合作意向。除金枪鱼外，我们还有很多物美价廉的特产，希望它们都能在中国市场打开销路。”白瀚轩满怀期待。

马耳他与进博会的故事，可以追溯至2018年。在首届进博会举办期间，中马两国签署共建“一带一路”政府间合作谅解备忘录，并在此框架内确定了互联互通、贸易投资、金融、科技等多个合作领域。

白瀚轩表示，对马耳他来说，共建“一带一路”倡议非常重要。他特别提到国家电投上海电力马耳他公司建设的德利马拉三期电站项目。此前，这家电站环保压力很大。上海电力奋战14个月，将发电站从燃烧重油发电改造成天然气发电。改造完成后，不仅减少了排放和污染，还增强了电力供应的稳定性。他说：“‘绿色’是马中合作的方向，马耳他期待与中国开展更多合作”。

2023至2024年，马耳他担任联合国安理会非常任理事国，白瀚轩表示：“马耳他愿与中国一道，为继续维护世界和平与发展注入更多正能量。”

(责编：贾文婷、刘叶婷)