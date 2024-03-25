本报记者 郑 娜

德国德累斯顿观众在演出结束后起立鼓掌。

中央民族乐团团长、琵琶演奏家赵聪在音乐会上演奏。

中央民族乐团副团长、荣誉首席唐峰在音乐会上演奏。

波兰华沙国家爱乐音乐厅，肖邦音乐学院学生与中央民族乐团共同演奏《春节序曲》。

中央民族乐团供图

音乐是人类共同的语言，中国民族音乐是中华文化的重要载体，也是中外跨文化交流的桥梁纽带。近期，中央民族乐团携音乐会《天地永乐·中国节》在欧洲展开巡演，走进奥地利维也纳，德国汉堡、柏林、杜塞尔多夫、德累斯顿，波兰华沙和匈牙利布达佩斯，将中国民乐带给现场上万名观众和云端数十万收看者，收获了如潮的掌声，中国艺术家与海外观众产生了强烈的情感共鸣。

用民族音乐讲述中国故事

作为中央民族乐团品牌音乐会之一，《天地永乐·中国节》以时间为轴，通过民族管弦乐的形式诠释中国传统节日文化，以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、冬至为主题，用音乐表现四时之美，讲述传统时节寄托的中国人的情感与人生体悟。

“传统节日是中华文化的重要组成部分，每一个节日背后都有它的传说、故事，以及相应的习俗，我们希望将这些介绍给欧洲观众。”中央民族乐团团长赵聪表示。

音乐语言既抽象又生动真切。多年来，中央民族乐团不断探索用中国民族音乐语言讲好中国故事。此次《天地永乐·中国节》的曲目以新创作品为主，作曲风格和技法既传统又新颖，对欧洲观众富有吸引力。

例如，《元宵·观灯》以打击乐配合略带迷幻色彩的旋律，营造出元宵佳节舞龙舞狮的欢腾气氛、观灯猜谜的欢愉场景。《端午·龙船》加入唐代琴曲《离骚》的旋律、琵琶名曲《龙船》中锣鼓的节奏，展现端午竞渡的火热场面。《七夕·相遇》以二胡和笛子对奏将浪漫定格，共赋一首爱情之诗。《中秋·云清风舞》在管弦乐团的烘托下，用二胡倾诉一轮明月照耀下的游子思乡情，勾画出万家团圆时的人间欢喜。《冬至·福吉天长》突出琵琶的表现力和感染力，以3个乐章展现浓郁的民族风情和对美好明天的祝福。

为了让欧洲观众更好地理解曲目，此次巡演特别邀请奥地利戏剧表演艺术家罗伯特·迈尔担任德语地区演出讲解。他幽默诙谐地与观众互动，讲述屈原、牛郎织女、中秋、重阳等中国传统文化故事，也将中国民族器乐的特点娓娓道来。他的讲解拉近了观众与《天地永乐·中国节》的距离，让这次巡演更加立体生动。有观众表示：“这是我第一次听到如此‘中国’的音乐会。通过主持人介绍，我认识了这些乐器，它们独特的音色带给我与欣赏西方古典音乐完全不同的感受，从今天起，我就是你们的乐迷了！”

上世纪末，中央民族乐团第一次走进维也纳音乐厅和柏林爱乐音乐厅。此次重返熟悉的音乐厅，乐团带来了更符合当代审美、更具有国际音乐语汇、更能展现当代中国精神风貌的作品。奥地利《皇冠报》这样评价《天地永乐·中国节》：“音乐会以一种堪称典范的方式让人们感受中国传统乐器，聆听来自东方的音乐。”

入耳入心拉近彼此距离

除了将中国传统文化融入音乐中，让抽象的音乐更具故事性之外，《天地永乐·中国节》在服装的选择、和声和肢体运用方面也下了很多功夫。为了扩大传播，中央民族乐团还与古典音乐在线平台美迪奇合作，对德国汉堡站的音乐会全程录制播出，收获了更多国家的观众。

在为期半个多月的巡演中，绝大多数观众是外国人。一曲终了，大家自发起立鼓掌，掌声经久不息；演出结束，人们集体起立欢呼，场面热烈。通过音乐，当地观众产生了进一步了解中国的兴趣和热情。

“我听得热泪盈眶！3周后我就要去中国了，这场音乐会如同旅行的开端。”“虽然我们有贝多芬、莫扎特，但你们是如此特别、如此美好，我们很庆幸今晚来到这里！”“我最近刚从中国回来，这场音乐会让我感受数千年的中国文化，各种乐器演奏出的声音无比美妙。我闭上双眼去聆听、去分辨中国音乐的独特调式，太震撼了。”华夏之音如同文化使者，润物无声，将人们与中国的距离拉得更近了。

“中央民族乐团此次欧洲巡演的门票均通过当地合作方渠道出售。从柏林到华沙，每场演出都是一票难求。”中央民族乐团欧洲巡演经纪公司吴氏文化传媒国际演出部总监张晓蕊介绍，“事实证明，即使在欧洲这种音乐欣赏水平很高的地方，中国一流院团也能得到市场充分认可。”

今年正值中国和波兰建交75周年、中国和匈牙利建交75周年，《天地永乐·中国节》在波兰、匈牙利的演出恰逢其时。在波兰华沙国家爱乐音乐厅，中央民族乐团邀请4位肖邦音乐学院优秀毕业生共同演绎《春节序曲》。作为返场曲目，波兰萨克斯表演艺术家、肖邦音乐学院副校长古斯纳与乐团共同演绎《茉莉花》，现场互动气氛热烈。外国音乐家纷纷对历史悠久的中国民族乐器如此富有艺术表现力和技术难度表示赞叹。

“此次巡演能够让中国民乐自然而然地走入欧洲观众的耳中、心里，源于我们对融合中西文化的探索，以及中华优秀传统文化传承创新的肥沃土壤。”赵聪表示，“来自观众的热情心声、提前售罄的演出门票、不断的返场表演，都令我们更加确信音乐无国界，中国民乐可以讲好中国故事，可以在世界面前展现一个可信、可爱、可敬的中国形象。”

中国民乐具有鲜明的民族风格，它不是流行化的大众音乐，也尚未成为普及的音乐类型，若想使其真正走向世界，任重而道远。在赵聪看来，民族符号色彩浓郁的文化类型更适合通过融合手法增强其世界性和综合性，同时借助故事化表达，推动其传播得更远更广。在呼唤互信与合作的今天，中国民乐有信心做好中外文化交流的使者，为人类文明交流互鉴作出更大贡献。

(责编：贾文婷、刘叶婷)