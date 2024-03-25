3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站投票。新华社发（登巴·盖伊摄）

新华社达喀尔3月24日电（记者王子正）塞内加尔24日举行总统选举，包括前总理阿马杜·巴在内的19名候选人将角逐总统职位。

据塞内加尔选举总局统计，本次总统选举注册选民约为737万，其中境内选民约703万。选举投票于当地时间24日8时开始，将于18时结束，选民将在境内外16440个投票站投票。来自境内外的2457名观察员将监督投票过程。

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站前排队。新华社发（登巴·盖伊摄）

现任总统萨勒不参加此次选举。选举初步结果预计于3月26日公布。

根据塞内加尔选举法，总统由选民直选产生，获逾半数选票的候选人赢得选举。如果无候选人获得过半数选票，得票数居前两位的候选人将进入第二轮角逐。塞内加尔总统任期原为7年，可连任一届。根据2016年塞内加尔议会通过的宪法修正案，2019年选举产生的总统任期改为5年。

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站投票。新华社发（登巴·盖伊摄）

2月3日，现任总统萨勒在全国电视讲话中宣布推迟原定于2月25日举行的总统选举。塞国民议会2月5日通过法案，将总统选举推迟至12月15日。根据这一法案，萨勒原定于4月2日结束的任期也将随之延长。塞内加尔宪法委员会在2月15日签署的一份裁定文件中表示，国民议会2月5日通过的推迟总统选举法案“违反宪法”，因此无效。宪法委员会3月8日宣布，此前被推迟的总统选举定于3月24日举行。

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