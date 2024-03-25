人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

塞内加尔举行总统选举

2024年03月25日09:01 | 来源：新华网
小字号

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站投票。新华社发（登巴·盖伊摄）

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站投票。新华社发（登巴·盖伊摄）

　　新华社达喀尔3月24日电（记者王子正）塞内加尔24日举行总统选举，包括前总理阿马杜·巴在内的19名候选人将角逐总统职位。

　　据塞内加尔选举总局统计，本次总统选举注册选民约为737万，其中境内选民约703万。选举投票于当地时间24日8时开始，将于18时结束，选民将在境内外16440个投票站投票。来自境内外的2457名观察员将监督投票过程。

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站前排队。新华社发（登巴·盖伊摄）

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站前排队。新华社发（登巴·盖伊摄）

　　现任总统萨勒不参加此次选举。选举初步结果预计于3月26日公布。

　　根据塞内加尔选举法，总统由选民直选产生，获逾半数选票的候选人赢得选举。如果无候选人获得过半数选票，得票数居前两位的候选人将进入第二轮角逐。塞内加尔总统任期原为7年，可连任一届。根据2016年塞内加尔议会通过的宪法修正案，2019年选举产生的总统任期改为5年。

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站投票。新华社发（登巴·盖伊摄）

3月24日, 选民在塞内加尔首都达喀尔的一处投票站投票。新华社发（登巴·盖伊摄）

　　2月3日，现任总统萨勒在全国电视讲话中宣布推迟原定于2月25日举行的总统选举。塞国民议会2月5日通过法案，将总统选举推迟至12月15日。根据这一法案，萨勒原定于4月2日结束的任期也将随之延长。塞内加尔宪法委员会在2月15日签署的一份裁定文件中表示，国民议会2月5日通过的推迟总统选举法案“违反宪法”，因此无效。宪法委员会3月8日宣布，此前被推迟的总统选举定于3月24日举行。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部