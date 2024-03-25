新华社罗索3月24日电 通讯｜中国与多米尼克医疗合作拓宽当地民众“生命通道”

新华社记者赵凯 吴昊 王朝

首例超声引导下的神经阻滞，首例心脏起搏器植入术，首例腹腔镜肾癌根治术等……多项医疗领域“零”突破在加勒比岛国多米尼克一一实现。这些近年来中多医疗合作的重要成果正不断拓宽当地民众的“生命通道”。

这是位于多米尼克首都罗索的中多友谊医院（3月4日摄）。新华社记者 王朝 摄

多米尼克地处东加勒比海向风群岛东北部，是人口不足10万的岛国，医疗条件十分落后。受益于中多医疗合作持续深化，位于多米尼克首都罗索的最大医院中多友谊医院（前“玛格丽特公主医院”）在2016年至2022年期间完成了现代化改扩建，同时一批批中国医疗队从2018年开始来到这里，帮助当地医生提高医术，精心治疗当地患者。

记者了解到，中多友谊医院的前身设施陈旧、科室不齐，难以满足当地医疗需求。2016年，湖南建工集团承建的该医院维修扩建项目开工，建设者们先后克服登革热疫情、超强飓风“玛利亚”袭击和新冠疫情等困难，使项目在2022年8月顺利移交多方。

崭新的中多友谊医院总建筑面积2.63万平方米，配备了核磁共振、X光机、海扶刀等先进设备。2022年11月，医院维修扩建项目团队荣获多米尼克国家杰出贡献荣誉勋章。多总理斯凯里特日前在接受记者采访时称赞这家医院是“加勒比地区最先进的综合性医院之一”。

3月4日，在多米尼克罗索的中多友谊医院眼科中心，援多医疗队成员、南方医科大学第三附属医院眼科主治医师鲁志卿为病人做检查。新华社记者 王朝 摄

在中多友谊医院，当地心血管医生蕾切尔·安德鲁告诉记者，3年前，当地人做心脏检查还要出国才行，很不方便。在中国援多医疗队帮助下，2021年医院首个心血管内科终于成立。第六批援多医疗队成员、南方医科大学第五附属医院心血管内科主治医师骆志鹏说，心血管内科建成后，当地开始规范用药，新增心脏超声、动态心电图等检测设备，极大地丰富了诊疗手段。

第六批中国援多医疗队是去年11月来到中多友谊医院的。2018年以来，先后有数十名来自心血管、眼科、泌尿外科等领域的中国医生来到这里。截至目前，他们收治的住院病人达3151例，接待门急诊病人21873例，开展大小手术1183例，抢救各类危急重症病人478例。他们以仁心仁术治病救人，架起了中多友谊之桥。

多米尼克没有泌尿科医生。医疗队成员、南方医科大学珠江医院泌尿外科副主任医师李炳坤现在是多米尼克唯一的泌尿科医生。他经常需要在凌晨到医院处置一些紧急病患。“工作很忙很累，但也很有成就感。能帮当地病人解决病痛折磨，看到他们病愈后脸上的笑容，我觉得一切都值。”

3月4日，在多米尼克罗索的中多友谊医院，援多医疗队成员、南方医科大学第五附属医院心血管内科主治医师骆志鹏与当地医生共同诊疗。新华社记者 王朝 摄

在眼科，南方医科大学第三附属医院眼科主治医师鲁志卿和当地医生梅迪纳正在接诊病人。梅迪纳指着诊室内中国捐赠的光学相干断层扫描仪和眼压计等设备告诉记者，这些有助于及时精确评估病人青光眼和眼底视网膜疾病等常见眼科疾病的情况，可以有效救治更多病人。

一名60岁当地眼疾患者告诉记者，他在嚼东西时都会流眼泪，这一直困扰着他，在这里他被确诊得了一种罕见眼疾。但他表示，“有中国医疗队，有新的设备和药品，相信他的眼疾一定会痊愈”。

多米尼克总理斯凯里特日前接受记者采访时表示：“正是在共建‘一带一路’倡议推动下，中多深化医疗合作，我们的医疗服务质量才得到了显著改善。”

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