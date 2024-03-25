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共享基金会助力洪都拉斯防控登革热

吴昊 闫亮
2024年03月25日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社特古西加尔巴3月23日电（记者吴昊 闫亮）共享基金会22日在洪都拉斯首都特古西加尔巴宣布，将启动在洪防控登革热项目，以管控在洪全国范围内的登革热等虫媒病的爆发风险。

　　在当天举行的中国和洪都拉斯建交一周年招待会上，全国政协副主席、共享基金会主席梁振英宣布，愿尽快在洪都拉斯开展上述项目。梁振英表示，建议共享基金会尽快向洪32家医院等场所捐赠10万套快速检测剂、6000台灭蚊灯、6万卷苍蝇纸、1000顶蚊帐和宣传教育材料等。

　　梁振英说，共享基金会还将协助洪方提升数字化登革热感染控制和监测能力；派出工作人员和志愿者在洪执行任务；协助保障洪人民生命和健康；邀请洪医疗和公共卫生人员加入共享基金会的《全球医学奖学金和培训计划》；增进中洪在医疗和公共卫生领域交流等。

　　洪都拉斯第二副总统古铁雷斯、第三副总统弗洛伦蒂诺、外长雷纳、中国驻洪都拉斯大使于波和共享基金会总干事陈英凝出席启动仪式。

　　共享基金会是2018年在中国香港注册成立的非政府、非营利国际医学人道援助组织，旨在为中国在国际医疗援助领域贡献力量。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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