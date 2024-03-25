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“中洪建交一周年新华社稿件展”在洪都拉斯首都举办

姜岩　闫亮
2024年03月25日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社特古西加尔巴3月23日电（记者姜岩 闫亮）“中洪建交一周年新华社稿件展”22日在洪都拉斯首都特古西加尔巴举办。中国驻洪都拉斯大使于波、洪外长雷纳为稿件展揭幕。

3月22日，在洪都拉斯特古西加尔巴，中国驻洪都拉斯大使于波（左）、洪都拉斯外交部长雷纳为“中洪建交一周年新华社稿件展”揭幕。新华社记者 李梦馨 摄

3月22日，在洪都拉斯特古西加尔巴，中国驻洪都拉斯大使于波（左）、洪都拉斯外交部长雷纳为“中洪建交一周年新华社稿件展”揭幕。新华社记者 李梦馨 摄

　　专程前来参加中洪建交一周年庆祝活动的全国政协副主席、共享基金会主席梁振英，以及洪第二副总统多丽丝·古铁雷斯、第三副总统雷纳托·弗洛伦蒂诺、国会副议长拉塞·托梅、总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔等约500位中洪友好人士出席展览揭幕仪式。

3月22日，观众在洪都拉斯特古西加尔巴举办的“中洪建交一周年新华社稿件展”现场参观。新华社记者 李梦馨 摄

3月22日，观众在洪都拉斯特古西加尔巴举办的“中洪建交一周年新华社稿件展”现场参观。新华社记者 李梦馨 摄

　　帕斯托尔在现场接受采访时说：“一年前，洪都拉斯与中国建交。建交后，新华社作为第一家中国官方媒体在洪设立分社。近一年来，新华社对洪开展大量报道，内容生动有趣，向中国、向世界介绍了洪现状，搭起两国文化间的桥梁，拉近了洪都拉斯与中国的距离。”

　　雷纳表示，新华社是洪中关系发展的重要推动者、见证者和记录者。他说，“看到这些稿件，我感到非常惊喜，它们很好地展现了两国的合作成果。我相信媒体在推动两国相识相知方面能发挥根本性作用。”

3月22日，观众在洪都拉斯特古西加尔巴举办的“中洪建交一周年新华社稿件展”现场参观。新华社记者 李梦馨 摄

3月22日，观众在洪都拉斯特古西加尔巴举办的“中洪建交一周年新华社稿件展”现场参观。新华社记者 李梦馨 摄

　　2023年3月26日中国与洪都拉斯建立外交关系。建交次日，新华社特古西加尔巴分社成立。一年来，在洪政府支持下，新华社广泛报道中洪元首外交成果、积极讲好中洪友好故事、全面推动中洪媒体交流合作。

3月22日，在洪都拉斯特古西加尔巴，洪都拉斯第三副总统雷纳托·弗洛伦蒂诺观看“中洪建交一周年新华社稿件展”。新华社记者 李梦馨 摄

3月22日，在洪都拉斯特古西加尔巴，洪都拉斯第三副总统雷纳托·弗洛伦蒂诺观看“中洪建交一周年新华社稿件展”。新华社记者 李梦馨 摄

　　“中洪建交一周年新华社稿件展”由新华社拉美总分社主办，展出了新华社有关中洪友好关系的文字、图片、视频和融媒体稿件近百条，是两国政府举办的中洪建交一周年系列庆祝活动的一部分。（参与记者：吴昊）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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