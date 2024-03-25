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2024全美中文教育大会在中国驻美国大使馆举行

2024年03月25日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月24日电　3月23日，2024全美中文教育大会在中国驻美国大使馆举行。与会者就中文教学实践经验以及中文教学项目面临的困难和解决途径等深入交流讨论。

　　本次会议主题为“搭建桥梁 革故鼎新 继往开来”，由全美中小学中文教师协会主办，来自美国30个州近200名中文教师、教育管理者及行业专家参加会议。

　　中国驻美国大使馆公使井泉出席午餐会并致辞。他指出，学习彼此的语言使中美两国人民能够不断跨越语言障碍和文化差异的鸿沟，对理解并尊重彼此、减少误解、增进互信以及推动中美人文交流发展具有非常重要的意义。他感谢各位与会者为在美中文教育的发展所做出杰出贡献，鼓励更多在美学习中文的青年人能够到中国去实地交流学习。

　　井泉表示，中国驻美国大使馆将始终关注和支持在美中文教育事业的发展，愿提供一切力所能及的支持和帮助，共同推动中文教育在美国的进一步发展。

　　美国外语教学委员会执行总裁马蒂·阿伯特致欢迎辞。她在讲话中分享了当前美国外语教学现状，并充分肯定了全美中小学中文教师协会对推动中文教育发挥的重要作用。美国外语教学委员会专业学习与认证主任西莉亚·萨莫拉做主旨发言，重点阐述后疫情时代外语教学走势、新形势下中文教学的挑战与发展方向，以及教学相长、教师赋能等各种应对挑战的策略。

　　在随后围绕课堂活动与教学评估、行业挑战以及中文沉浸式教学开展的十二场平行论坛中，与会人士展示了中文教学实践经验和成果，分享了各类场景、语境下的课堂教学设计案例及教学心得体会，分析了中文教学项目遇到的困难及可能的解决途径，并就如何将在美中文教育推向新高度展开深入讨论。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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